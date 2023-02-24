升息疑慮再起國際油價走跌 下週汽柴油估降1角

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（中央社記者曾智怡台北24日電）美國商用原油庫存連8週增加，加上高盛與美國銀行研判今年美國將再升息3次，國際油價下跌。中油油價平穩雙機制持續運作，預估27日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆調降新台幣0.1元。

按照預測，92無鉛汽油每公升為29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至2月23日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶81.32美元，較上週83.82美元下跌2.5美元；新台幣兌美元匯率為30.424元，較上週30.289元貶值0.135元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲0.8元，柴油零售價格每公升調漲1.4元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估27日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆調降0.1元。（編輯：潘羿菁）1120224