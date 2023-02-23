新加坡1月核心通膨率升至5.5% 逾14年新高

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新加坡1月核心通貨膨脹率升至5.5%，創下2008年11月以來的新高。圖為當地一家商場內的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月23日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）物價漲不停，新加坡1月核心通貨膨脹率攀升至5.5%，創下2008年11月以來的新高。星國政府表示，這主要是由於服務、食品及零售等商品通膨升高，再加上消費稅調高的緣故。

新加坡金融管理局及貿工部今天發布最新數據指出，星國今年1月核心通膨率（不含住宿及私人交通）為5.5%，較去年12月5.1%略升，主要受到服務、食品、零售等商品通膨上升及消費稅上調的影響。

新加坡自今年1月起，消費稅從7%調高至8%。

官方數據顯示，新加坡1月整體通膨率（包括私人交通和住宿成本）為6.6%，比去年12月的6.5%還高。星國政府表示，這反映了核心通膨上升及較高的住宿通膨。

數據指出，新加坡食品通膨由12月的7.5%攀升至1月8.1%，住宿則由4.7%升至5.0%。

俄烏戰爭延燒等因素導致全球物價高漲，新加坡去年初開始，核心通膨率也持續飆漲，直到去年10月至12月才平穩，不過，今年1月又攀升至5.5%，星媒報導，這是2008年11月以來的新高。

金管局及貿工部預估，新加坡首季通膨率將保持在5%以上，今年上半年都會維持在高位；隨著國內勞動力市場緊繃情況緩解及全球通膨緩和，下半年通膨情況可望顯著緩解。

「海峽時報」（The Straits Times）引述專家分析指出，去年的比較基準較高，這意味著今年下半年通膨情況可能會緩和，問題是幅度有多少。

金管局及貿工部預估，星國今年整體通膨率介於5.5%至6.5%、核心通膨率3.5%至4.5%。同時也指出，通膨仍有進一步揚升的風險，包括全球商品價格出現新的衝擊因素、國內外通膨壓力比預期持續更久。（編輯：張芷瑄）1120223