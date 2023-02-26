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央行示警全球經濟4風險 通膨仍有升溫可能

2023/2/26 16:30（2/26 16:41 更新）
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央行報告指出，今年全球經濟成長續緩，前景面臨通膨再升溫等4大下行風險。（中央社檔案照片）
央行報告指出，今年全球經濟成長續緩，前景面臨通膨再升溫等4大下行風險。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）全球已經習慣與疫情共處，但2023年經濟還是無法風平浪靜。中央銀行報告指出，今年全球經濟成長續緩，前景面臨4大下行風險，特別是美歐勞動市場緊俏、俄烏戰爭延續之下，全球通膨仍有再次升溫的可能。

中央銀行總裁楊金龍將於3月1日赴立法院財政委員會進行報告，書面報告率先出爐，內容談到央行對於國內外政經局勢的看法。

央行指出，各國多數央行同步採行緊縮貨幣政策對抗高通膨，使得2022年10月以來，全球經濟成長逐步放緩；2023年初以來，則因預期中國大陸重啟經濟、美國經濟軟著陸機率上升、歐元區能源危機紓緩，全球經濟展望略轉樂觀。

不過央行提醒，全球經濟仍面臨4大風險，第一是美、歐勞動市場緊俏及供應鏈回流，恐使通膨再升溫；第二，美歐央行若因通膨降溫不如預期進而緊縮，恐擴大經濟成長減緩幅度

第三，中國大陸經濟下行風險仍存，恐影響全球經濟復甦；第四，氣候變遷加劇大宗商品供應不確定性，地緣政治風險也升溫。

央行說明，美、歐勞動市場持續緊俏，可能引發薪資物價的螺旋上升，加上中國大陸疫後復甦、俄烏戰爭持續，都可能推升大宗商品價格，恐再誘發全球通膨上揚。

此外，近年各國加強自主供應鏈韌性，伴隨供應鏈回流高所得國家，央行憂心生產成本可能增加，不利全球通膨降溫。

除了上述因素，央行也說，氣候變遷造成全球天災頻傳，導致能源及糧食等供應不確定性升高，且歐洲未來冬季還是可能面臨能源短缺風險，均影響全球經濟及通膨情勢。

雖然原油等商品價格下跌，可望緩和去年的高通膨壓力，但央行提醒，全球經濟不確定性仍高，必須密切關注。（編輯：楊凱翔）1120226

#美歐央行
#楊金龍
#中央銀行
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