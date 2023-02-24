學者：觀察經濟成長結構三駕馬車 中台太偏重出口

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（中央社記者謝方娪台北24日電）台大財金系兼任教授劉憶如今天示警，觀察經濟成長結構「三駕馬車（消費、投資及淨出口）」，中國、台灣等亞洲國家問題在於太仰賴出口，台灣尤其明顯，當國際有風吹草動，將特別容易受影響。

北威論壇今天舉辦「中國解封對全球經濟的影響」研討會，前國票金總經理、經濟學家丁予嘉於會中表示，看好台灣今年經濟表現應該會慢慢往上走，主計總處近日下調台灣今年經濟成長率，「在我看來這是錯的」。

丁予嘉指出，下半年中國解封效果開始顯現時，台灣怎麼可能會不受惠；今年中國表現肯定很好、台灣不會很差，股債市都很不錯、穩當往上走，台灣全年經濟成長率不會只有主計總處預估的2.12%。

不過，丁予嘉示警必須留意的4大風險，第一，務必小心通膨可能反撲。

丁予嘉觀察，美國勞動市場數據仍強勁，再加上美國PCE（個人消費支出物價指數）若慢慢往上，意味消費支出越來越多，會促使價格往上走，若美國CPI（消費者物價指數）數據重新高漲，將進一步牽動美國聯準會升息決策。

第二，「地緣政治不容任何誤判」，丁予嘉直言，各國不僅需要睿智的人擔任領導人，身邊團隊也必須充滿睿智，以避免擦槍走火。

第三是全球貧富過於懸殊，將成為未爆彈。第四是針對各界紛雜的資訊與訊息，必須有獨立判斷能力。

丁予嘉表示，4大風險中，最重要是小心通膨反撲，假如這件事不發生，自然非常好，但同時，仍必須和兔子一樣保持機警敏捷，股債投資必須小心，因為這時候才是真正的決戰點。

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台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如則在專題演講談到，檢視經濟成長結構「三駕馬車」，即消費、投資及淨出口3項，中國、台灣等亞洲普遍國家問題是太仰賴出口，意味操之在別人手上，台灣尤其明顯，因此當國際有風吹草動，就特別容易受影響。

劉憶如指出，當中國最大出口對象變得比較沒錢、和中國購買東西力道降低，中國出口變得困難後，對台灣進口也會大幅減少，「因此當中國出口不好時，我們也無法幸災樂禍」；中國今年已明白宣示要加強內需，台灣同樣可作為政策參考。（編輯：林興盟）1120224