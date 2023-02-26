美通膨數據高於預期 法人：留意228假期國際股市

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（中央社記者潘智義台北26日電）美國通膨指標、1月個人消費支出（PCE）物價指數上揚，核心PCE增幅高於預期，造成美股下挫，因台股在228連假後開盤，法人認為，仍須觀察連假期間的美股走勢及美聯準會動態。

道瓊工業指數美東時間24日終場下跌1.02%，收在32816.92點；標準普爾500指數下1.05%，收在3970.04點；以科技股為主的那斯達克指數1.69%，收在11394.94點；費城半導體指數1.80%，收在2935.113點。

台股24日下跌111.62點，收在15503.79點，成交值新台幣2861.62億元；週線與月線則是雙雙收紅。

美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨判斷標準個人消費支出（PCE）物價指數在1月上揚，安聯投信台股團隊透過新聞稿指出，聯準會2月決策會議紀錄顯示，幾乎所有決策官員都支持縮小升息幅度至1碼，但升息可能採取更慢、更久的利率路徑。

安聯提醒留意短線部分族群漲幅過大、3月登場的中國經濟會議，以及俄烏戰爭等地緣政治情勢變化。

日盛上選基金研究團隊指出，目前台股上升結構尚未被破壞，台股近期多場法說登場，題材股活蹦亂跳，台股重新站回月均線，化解短線轉弱疑慮；美企財報季已近尾聲，至2月22標普500企業累計已公布2022年第4季財報441家，其中獲利優於預期301家，比例68.25%。整體表現大致符合預期。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的IBES數據，展望2023年美企營運，預期第1季即為今年營運谷底，第3季有機會重回正成長。台灣下半年多數產業可望回到正軌，投資策略上仍應均衡布局。

盤面焦點方面，日盛上選基金研究團隊分析，電子可關注半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈、汽車電子供應鏈；傳產則可留意台灣刺激消費概念股、中國基礎建設概念股、生技、金融、成衣、製鞋以及重電等族群。

安聯投信台股團隊表示，ChatGPT聊天機器人帶來的需求與亮點值得關注，傳產股受到波羅的海綜合指數（BDI）近期持續走強，原物料股回溫等因素影響，市場也有了新的曙光。

安聯認為，科技股長線仍看好矽智財（IP）、客製化晶片、雲端伺服器、車用電子、晶圓代工先進特殊製程；另外，驅動IC、面板、被動元件、記憶體、銅箔基板等景氣循環末段族群也值得觀察。（編輯：楊凱翔）1120226