中俄攪局 G20財長會議未能發布聯合聲明

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（中央社印度班加羅爾25日綜合外電報導）在中國尋求淡化烏克蘭戰爭言論之下，20國集團（G20）各大經濟體的財政部長今天未能在印度召開的會議中就全球經濟發布聯合聲明。

法新社報導，就俄羅斯來說，莫斯科當局同時指控美國、歐洲聯盟（EU）以及七大工業國集團（G7）成員國試圖強行通過烏克蘭聯合聲明，來擾亂印度這場財長會議。

俄國外交部說：「針對G20活動持續被西方集體破壞，並被以反俄…方式加以利用，我們對此感到遺憾。」

俄國外交部在聲明中說，西方各國意在透過遊說和「最後通牒」，來將它們對烏克蘭衝突的詮釋強加於聯合聲明之中。

聲明說：「G20必須保持它經濟論壇的地位，而非越界跨入安全領域。」

在無法對最終聲明達成共識之後，G20輪值主席國印度發布「主席總結」說「大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭」，並說這兩天在班加羅爾（Bengaluru）召開的會議「對局勢和制裁手段有著不同的評估」。

一個註腳寫說，總結中有關俄烏戰爭的兩段話是出自去年11月峇里島的G20領袖宣言，「獲得了俄羅斯和中國以外所有成員國的共識」。

多位官員告訴法新社，中國希望更改11月宣言的用字；其中一位官員以匿名方式透露，北京當局希望刪掉「戰爭」兩字。

印度高階官員賽斯（Ajay Seth）表示，中俄兩方代表不想在寫有烏克蘭「戰爭」的文件上簽名，是因「他們所得的授權是處理經濟和金融議題」。

賽斯在閉幕記者會中表示，「其他18國則認為這場戰爭影響全球經濟」，有必要加以提及。

● 總結：全球經濟展望略改善 風險依舊存在

印度發布的總結文件表示，全球經濟展望「適度改善」，儘管整體成長依舊緩慢，風險也依舊存在，包括通膨上升、疫情捲土重來、貧窮國家債台高築等等。

在氣候變遷方面，總結文件強調已開發國家「儘快全面」履行承諾的重要性，也就是2025年每年為窮國家動員1000億美元的氣候資金。

這次會議同時聚焦提供債務減免給因受戰爭影響而通膨飆升的貧國，但中國和西方各國在實施方式上意見分歧。

西方官員希望中國「扣減」負債國的貸款；但北京當局表示，世界銀行（World Bank）在內的多國貸款機構也應該這麼做。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120226