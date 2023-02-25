CNN：美情資顯示中國正考慮供俄彈藥及無人機

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）3名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美方掌握情資，認為中國政府正考慮提供俄羅斯用於烏克蘭戰爭的無人機和彈藥。

知情人士透露，北京當局似乎尚未做出最終決定，但中俄正就設備的價格和規模磋商。

熟悉相關情報的人士指出，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄方一再要求中國提供無人機和彈藥，中國領導階層過去數月一直在積極討論是否要提供致命武器的援助。

不過，美國情報官員數週來已收集一些情資，顯示中國現在傾向提供武器給俄羅斯。

美國官員表示，美國和盟國上週開始公開警告說中國可能向俄羅斯提供軍事支援，以嚇阻北京當局採取進一步動作，踏上會被全球視為過街老鼠的不歸路。

美國官員未詳述美方看到哪些情報表明中國近日態度出現變化，但高階官員關切的地步，已促使他們在過去一週積極與盟國和夥伴分享情資。

白宮國家安全會議（National Security Council）和國務院拒絕對此事置評；CNN已向中國和俄羅斯駐華府大使館尋求置評。

中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上被問及有關中國可能販售致命裝備給俄羅斯一事時表示，中國在軍品出口上一向採取謹慎和負責任的做法，且不向衝突地區和交戰方提供任何軍售。

知情人士說，中國提供無人機，以及可能用於手持武器等小型武器、而非大型火砲的彈藥，將意味中國對俄羅斯的支持顯著升級；中國對俄國的支持迄今大致侷限於中國企業提供頭盔、防彈衣等非致命裝備和衛星圖像給俄軍。

中方的支援也可能會在關鍵時刻顯著提升俄羅斯的能力。俄軍彈藥即將耗盡，使得俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）22日公布數十名瓦格納戰士的遺體照片，公開將他們的死歸咎於俄羅斯國防部未能提供充足彈藥。

德國權威媒體「明鏡周刊」（Der Spiegel）率先報導中國可能提供攻擊無人機給俄羅斯一事。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週末表示：「我們現在的擔憂是基於我們掌握的資訊，即他們（中國）正考慮提供致命（武器）支援，我們已非常明確向他們表明，這會對我們和我們的關係帶來嚴重問題。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120225