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德媒：中國公司擬供應俄國無人機並協助量產

2023/2/24 07:19（2/24 07:40 更新）
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圖為俄羅斯總統蒲亭（左）去年2月4日抵達北京會晤中國國家主席習近平（右）。（美聯社）
圖為俄羅斯總統蒲亭（左）去年2月4日抵達北京會晤中國國家主席習近平（右）。（美聯社）
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（中央社記者林育立柏林23日專電）儘管西方頻頻警告北京軍援俄羅斯將帶來嚴重後果，德國媒體報導，一家中國公司與俄羅斯軍方正在協商，計畫提供100架無人機給俄方並協助量產。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，俄羅斯軍方正與中國西安冰果智能航空科技公司談判生產自殺式無人機，後者已同意在4月前供應俄方100架代號為ZT-180的原型機。

冰果還計畫輸出零件和技術，協助俄方量產，每個月的產量可達100架。

軍事專家研判，ZT-180無人機每架可攜帶35至50公斤的彈頭，設計類似伊朗的「見證者-136」型（Shahed-136）自殺式無人機，俄軍大量使用這款無人機攻擊烏克蘭的能源設施。

中國軍援俄羅斯去年已有跡象，報導說，一家中國軍方控制的公司當時計劃供應蘇愷-27（Su-27）等戰機的零件給俄羅斯，甚至打算假冒運輸文件，將戰機零件偽裝成民用航空零件。

一些國家的情報機構也發現，中國企業向俄方提供烏克蘭前線的衛星圖像，美國之前因此將長沙天儀空間科技研究院列入制裁清單。

此外，德國情報人士表示，中國利用政府控制的進出口公司將民用無人機經阿拉伯聯合大公國轉運到俄羅斯，供俄軍在烏克蘭進行偵察任務。

俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿一週年，西方近來頻頻警告北京，軍援俄羅斯將造成嚴重後果。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前接受美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS）訪問時表示，中國正考慮提供致命援助，警告任何對俄國的軍援將對雙邊關係「造成嚴重問題」。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也警告北京，如果提供莫斯科武器將是「踰越紅線」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在電視談話節目證實，已向中方代表明確表示「無法接受提供武器給俄羅斯」。（編輯：郭中翰）1120224

圖為1月1日烏克蘭軍人使用探照燈在基輔上空搜索無人機。（路透社）
圖為1月1日烏克蘭軍人使用探照燈在基輔上空搜索無人機。（路透社）
#無人機
#俄烏戰爭
#俄羅斯
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