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聯大通過要求俄軍撤離烏克蘭 中印棄權

2023/2/24 06:31
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（中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭24日滿一週年，聯合國大會今天以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。

法新社報導，烏克蘭於這項不具約束力的表決中獲得力挺，在193個聯合國會員國當中，獲得141國支持、7國反對，中國、印度等32國棄權。

去年10月，143個國家支持譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區。在這場殘忍戰爭週年前夕，全球對基輔的支持鮮有改變。

烏克蘭在表決前的2天辯論時，呼籲國際社會在「善惡之間」做選擇。

這項決議重申支持烏克蘭的「主權」與「領土完整性」，並駁斥俄羅斯宣稱擁有其占領的烏克蘭領土。

決議內容也要求「俄羅斯聯邦立即、完全、無條件地從國際承認的烏克蘭邊界內領土，撤走所有軍事部隊」，並呼籲停止敵對行動。

最新表決顯示，在戰爭開打12個月後，莫斯科在世界舞台上持續遭到孤立。（譯者：楊昭彥）1120224

#烏克蘭
#俄羅斯
#聯合國
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