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俄烏戰爭將屆週年 烏克蘭人約95%相信將會勝利

2023/2/23 04:24
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（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將於2月24日屆滿週年，研究機構Rating Group公布的2月初民調顯示，約有95%的烏克蘭人相信該國將會獲勝。

法新社報導，總部設在烏克蘭的研究機構Rating Group，於俄烏戰爭將屆週年的前幾天公布這項民調，顯示烏克蘭民眾現在對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）更具信心。

根據這項民調，在2022年1月俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，烏克蘭民眾對澤倫斯基的信任度為36%，如今成長至90%；烏克蘭民眾2019年對軍方的信任度為65%，如今已增長至97%。

17%的烏克蘭受訪者表示，他們在這場戰爭中失去親人，這比6個月前的9%比例幾乎多出一倍。這份民調顯示，烏克蘭至少有1/3的工作人口失業。

這份民調也指出，烏克蘭人的親西方情緒日益高漲，87%的受訪者支持加入歐洲聯盟（EU），有86%的受訪者支持加入北大西洋公約組織（NATO）。（譯者：陳正健）1120223

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