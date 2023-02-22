拜登波蘭演說：烏克蘭屹立不搖 俄軍絕不會戰勝

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（中央社華沙21日綜合外電報導）俄軍全面入侵烏克蘭一週年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）今天在波蘭首都華沙發表演說時表示，基輔仍然「屹立不搖」，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」。

「一個一心一意要重建帝國的獨裁者，絕無法降低人們對自由的熱愛，殘暴絕無法斲喪自由的意志。」

拜登告訴聚集在皇家城堡（Royal Castle）外的數千位聽眾：「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭－絕不會。」

拜登在突訪烏克蘭首都基輔的次日表示：「基輔屹立不搖，基輔傲立自豪，它滿懷自信，最重要的是它獨立自主。」

拜登也回應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早在國情咨文中的反西方言論。

他表示：「西方未如蒲亭今天所說的，正在密謀攻擊俄羅斯。」

「數以百萬計僅希望和鄰居和平共處的俄羅斯公民，他們不是敵人。」

拜登強調西方將繼續支持烏克蘭。

拜登說，蒲亭「認為像他那樣的獨裁者堅強，民主國家的領袖軟弱，然後他遭遇美國以及各地拒絕世界被恐懼統治的國家的鋼鐵般意志」。

「毫無疑問：我們對烏克蘭的支持不會動搖，北大西洋公約組織（NATO）不會分裂，我們不會倦怠。」

這是拜登一年來第二度訪問波蘭。他明天將在華沙會見北約東翼9國的領袖。（譯者：陳政一）1120222