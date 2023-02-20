白宮：拜登訪基輔具歷史性意義 事前有知會俄羅斯[影]

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（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國總統拜登在俄國全面侵烏將滿一週年之際，今天突然造訪基輔。白宮國安顧問蘇利文表示，此行具歷史意義，清楚傳達美國與烏克蘭站在一起；為降低衝突，美方事前有知會俄國。

俄羅斯全面入侵烏克蘭2月24日屆滿一年，拜登（Joe Biden）原訂20日至22日訪問波蘭，討論對烏國的協助及強化北大西洋公約組織（NATO）嚇阻力，卻在烏克蘭當地時間上午8時突然造訪基輔，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會談。

拜登在致詞中回憶說，他一年前在俄國軍機、坦克車駛入烏克蘭之際，致電澤倫斯基，詢問美方能如何給予協助，「召集世界領袖，叫他們支持烏克蘭」是澤倫斯基當時的回答；澤倫斯基當時也感嘆地說，不知兩人何時能再通上話。

拜登表示，一年前的那個黑暗夜晚，全球都預期基輔將殞落，甚至整個烏克蘭都可能陣亡，「但一年之後，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了」。

拜登短暫停留基輔後隨即離境，白宮國安會事後舉行電話媒體簡報會，隨行的蘇利文（Jake Sullivan）以「具歷史意義」、「現代前所未見」來形容拜登此趟訪問。

蘇利文表示，前所未見在於美國總統訪問一個正在打仗、且美軍沒有掌控當地重要基礎建設的國家首都，靠美國跨政府專業部門維安運作，才得以把高風險降至可控程度。

蘇利文指出，拜登此趟訪問花費數個月精心策劃，涉及白宮、國安會、五角大廈、特勤局及情報單位等多部門，當中僅少數官員參與過程，提供風險評估；拜登17日召集國安內閣成員做最後討論，才拍板定案。

至於俄國事前是否知情，蘇利文證實，為降低衝突，美方在拜登出發前數小時有知會俄國，但他不願透露俄方回應。

即使訪問基輔風險不小，但蘇利文強調，拜登認為在俄國全面侵烏即將屆滿一年的關鍵時刻，這趟訪問相當重要。

蘇利文說，拜登想清楚傳達美國會持續支持烏克蘭，西方國家與國際社會也會團結挺烏，對抗俄國侵略；拜登認為，此刻與澤倫斯基並肩站在自由的基輔，能強而有力地展現烏克蘭成功抵抗俄國侵略。

紐約時報（The New York Times）引述一位不具名美國官員指出，拜登首先搭機至波蘭，再搭近10小時火車進到基輔，之後也是以相同方式離境，轉往華沙。

不過，基於安全理由，蘇利文今天在簡報上不願透露拜登如何抵達基輔，待出訪行程全部結束才會對外公布。（編輯：馮昭）1120220