拜登離開基輔 結束逾5小時歷史性訪問

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（中央社基輔20日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天在未事先公布行程的情況下，突然在烏克蘭首都基輔（Kyiv）現身。根據同行記者，拜登現已離開基輔，結束這次的歷史性訪問。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登是在當地時間上午8時左右抵達基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，接著他在基輔市中心走動，並承諾美國將持續支持烏克蘭。

根據美聯社，這次行程持續超過5小時。

路透社報導，拜登今天除承諾加碼軍援烏克蘭5億美元（約新台幣152億元），還說美國本週將宣布額外制裁，對象為俄羅斯菁英，以及試圖規避制裁來支持「俄羅斯戰爭機器」的公司。

他表示，軍事援助方案將包括砲彈、反裝甲系統與防空搜索雷達，「以協助保衛烏克蘭人不受空中轟炸」。

但拜登似乎未提及戰機，而基輔政府一直試圖要求西方盟邦提供戰機，以助烏克蘭擊退俄軍。

這是俄羅斯對烏克蘭全面開戰後，80歲的拜登首次造訪基輔。他與澤倫斯基在基輔市中心同行之際，空襲警報響起，但沒有俄羅斯發射飛彈或空襲的消息。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1120220