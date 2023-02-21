拜登訪烏克蘭行程保密到家 飛機遮光板全拉下記者手機被沒收

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天突訪處於戰爭狀態的基輔。這趟從華府郊外一座軍用機場展開的行程保密到家，2名記者手機遭沒收，搭乘的飛機遮光板全拉下，終在嚴密維安下搭火車進烏克蘭。

法新社報導，2月19日凌晨4時，在全球媒體、華府政界、美國選民全不知情的情況下，80歲民主黨籍總統拜登搭上定名為C-32的美國空軍波音（Boeing）757飛機。

這架飛機尺寸比美國總統一般外訪搭乘的飛機要小，停放的位置也比拜登平常上機的地點要遠，而且還有一個細節透露出玄機：機上每個窗戶的遮光板都被拉下。

15分鐘過後，拜登、為數不多的維安人員、一個小型醫療團隊、貼身顧問與兩位發誓保密的記者啟程飛往戰區。

美國總統行蹤被各界緊盯的程度，地表或許無人能及。無論是上教堂或參加國際峰會，拜登去哪裡，媒體總是一路跟著。他在公開場合說的每一個字，都會被記錄、謄寫或公開。

拜登出訪海外時，一般會有來自廣播電台、電視、攝影與文字媒體組織的共13名記者隨行採訪，但這次基輔行的媒體陣仗縮減到只剩下一名攝影記者與一名文字記者。

在白宮允許公布細節後，「華爾街日報」記者席迪圭（Sabrina Siddiqui）透露，2月19日凌晨2時15分，她與攝影記者被召到華府郊外的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）集合。

他們的手機遭沒收，直到拜登在約24小時之後抵達基輔才又取回。

從華府飛了約7個小時之後，飛機在德國拉姆施坦（Ramstein）美軍基地加油。在那邊，飛機窗戶遮光板還是維持拉下狀態，他們也沒有離開飛機。

接下來飛機飛往波蘭並降落在東南部的里茲索夫－加西恩卡機場（Rzeszow-Jasionka Airport）。這或許是波蘭的機場，但自俄烏戰爭開打後，這也成為以美國為首、向烏軍運送價值數以十億美元武器與彈藥的國際中心。

從華府啟程一路到波蘭，華爾街日報記者席迪圭與美聯社攝影記者沃奇（Evan Vucci）都沒見到拜登本人。直到進了機場、上了車隊，情況依舊沒變。

與拜登隨行採訪的記者通常都會搭乘車隊的車輛，但這次有些細節與過往大不相同：沒有響警笛也沒有任何消息宣布拜登正前往緊鄰烏克蘭的波蘭普熱梅希爾火車總站（Przemysl Glowny）。

當車隊抵達火車站時，當地時間已來到晚間9時15分，兩位隨行記者被告知上車，但還是沒有見到拜登本人。

這條火車路線過去運載過無數的援助進入烏克蘭，也載過無數的烏國平民離開烏克蘭；席迪圭說，他們搭乘的火車共有8節車廂，列車上大多數的人都「荷槍實彈」。

拜登熱愛火車，也喜歡跟人說起他擔任聯邦參議員時期，會搭火車通勤往返華府與德拉瓦州老家，在首任妻子車禍過世後將兩個年幼的兒子養育成人的日子。他還因此被冠上「美鐵老喬」（Amtrak Joe）的綽號。

不過這趟前往烏克蘭的10小時車程，與近代美國總統任何一趟海外行都不同，一是目的地是一個正在發生衝突的戰區，二是這次沒有美軍提供維安，不若過去美國總統訪問阿富汗或伊拉克的情況。

拜登的火車是在破曉時進入基輔。

拜登上一次訪問烏克蘭首都要回溯到他在歐巴馬政府擔任副總統時期。他今天早上8時07分下火車時說：「很開心回到基輔。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120221