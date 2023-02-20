更多編輯台推薦新聞：
中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG
生活

中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
澤倫斯基
新聞專題
澤倫斯基
首頁 / 國際

拜登旋風式訪問基輔 留言稱讚澤倫斯基

2023/2/20 22:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿週年，美國總統拜登今天突然造訪基輔，不僅在烏克蘭總統澤倫斯基官邸的訪客留言簿上留言向對方致意，還與澤倫斯基一起出席紀念活動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏國基礎建設部長兼戰後重建副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）拍攝的照片顯示，拜登在馬林斯基宮（Mariinsky Palace）的訪客留言簿寫道：「（澤倫斯基）總統先生，我很榮幸再次在基輔受到歡迎，與熱愛自由的烏克蘭人民站在一起，展現我們的團結與友誼。」

「請接受我對您勇氣和領導力的最深摯敬意。榮光歸烏克蘭！（Slava Ukraini）喬．拜登」

稍後，拜登與澤倫斯基一起前往基輔的聖麥可教堂（St. Michael's Church），參加2014年廣場革命（Maidan Revolution）紀念活動。

拜登來訪的消息公布後，基輔民眾紛紛表示歡迎，稱拜登此行意義重大。

一名40歲女子伊凡諾瓦（Yuliya Ivanova）告訴CNN：「這真的讓我很驚喜，他（拜登）很棒，我沒想到他會來，我相信他此行意義重大。拜登將能夠從內部了解烏克蘭局勢…他會看到這對我們來說有多困難。我認為我們將能指望美國提供更多幫助。」

另名20歲學生澤連科（Ilya Zelenko）也說：「當我聽到拜登來訪的消息，我非常高興。我們期待獲得更多支持。現在我們已經看到支持烏克蘭的聯盟，希望它能持續強化，我們也能獲得更多武器。」（譯者：施施/核稿：林治平）1120220

#澤倫斯基
#拜登
#烏克蘭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀