拜登旋風式訪問基輔 留言稱讚澤倫斯基

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（中央社基輔20日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿週年，美國總統拜登今天突然造訪基輔，不僅在烏克蘭總統澤倫斯基官邸的訪客留言簿上留言向對方致意，還與澤倫斯基一起出席紀念活動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏國基礎建設部長兼戰後重建副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）拍攝的照片顯示，拜登在馬林斯基宮（Mariinsky Palace）的訪客留言簿寫道：「（澤倫斯基）總統先生，我很榮幸再次在基輔受到歡迎，與熱愛自由的烏克蘭人民站在一起，展現我們的團結與友誼。」

「請接受我對您勇氣和領導力的最深摯敬意。榮光歸烏克蘭！（Slava Ukraini）喬．拜登」

稍後，拜登與澤倫斯基一起前往基輔的聖麥可教堂（St. Michael's Church），參加2014年廣場革命（Maidan Revolution）紀念活動。

拜登來訪的消息公布後，基輔民眾紛紛表示歡迎，稱拜登此行意義重大。

一名40歲女子伊凡諾瓦（Yuliya Ivanova）告訴CNN：「這真的讓我很驚喜，他（拜登）很棒，我沒想到他會來，我相信他此行意義重大。拜登將能夠從內部了解烏克蘭局勢…他會看到這對我們來說有多困難。我認為我們將能指望美國提供更多幫助。」

另名20歲學生澤連科（Ilya Zelenko）也說：「當我聽到拜登來訪的消息，我非常高興。我們期待獲得更多支持。現在我們已經看到支持烏克蘭的聯盟，希望它能持續強化，我們也能獲得更多武器。」（譯者：施施/核稿：林治平）1120220