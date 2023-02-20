更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁2/20上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁2/20上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國道3號香山路段8車碰撞北上封閉 小客車2人受困
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄烏戰爭一週年
新聞專題
俄烏戰爭一週年2/3
首頁 / 國際

閃擊入侵、反攻、僵持 俄烏逐月重要戰況紀事

2023/2/20 11:25（2/20 12:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯入侵烏克蘭將滿一年。圖為俄羅斯1月15日襲擊烏克蘭第聶伯羅市公寓，救難人員協助民眾逃出。（路透社）
俄羅斯入侵烏克蘭將滿一年。圖為俄羅斯1月15日襲擊烏克蘭第聶伯羅市公寓，救難人員協助民眾逃出。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日綜合外電報導）俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，曝露俄軍戰力不如曾受北約訓練的烏軍。據基輔官方截至今年2月中統計，俄軍死亡人數超過14萬，烏克蘭軍民死難人數也達數萬之多，另有數百萬平民流離失所，經濟蒙受數百億美元損失。

戰爭如今即將屆滿週年，「紐約時報」整理過去一年每月重要戰況。

● 2022年2月

俄軍攻擊烏克蘭首都基輔及第二大城哈爾科夫（Kharkiv），意圖推翻澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府。許多專家預期基輔會迅速淪陷，然而經歷數週交戰，俄軍反因烏克蘭頑抗而受挫。隨俄軍撤離基輔周邊與哈爾科夫，暴行證據也隨之浮現。

● 2022年3月

俄軍在烏克蘭南部奪取赫松（Kherson）地區，包括省會，目標在拿下烏克蘭海岸。莫斯科當局嘗試將2014年併吞的克里米亞半島與烏南占領地打通，建立連結烏東頓巴斯（Donbas）地區的「陸橋」。2014年，頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）2州部分地區在俄國扶植下成立分離政府。

根據聯合國統計，2022年3月烏克蘭死亡的平民人數，遠高於過去一年的任何一個月份。

● 2022年4月

4月初俄軍發射飛彈攻擊頓內茨克州城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一處火車站，造成平民50多人死亡。這次襲擊打響了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir V. Putin）下令奪取整個頓巴斯地區的戰役。

● 2022年5月

亞速海（Sea of Azov）的工業港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍猛轟長達數週，造成數以千計平民喪命。烏軍死守亞速鋼鐵廠（Azovstal）成為抗俄象徵。然而隨最後一批守軍於5月投降，俄軍宣稱亞速鋼鐵廠獲「完全解放」。

● 2022年6月

烏軍在南部港市敖德薩（Odesa）外海、黑海戰略前哨蛇島（Snake Island）豎起國旗，自俄軍手中奪回。烏克蘭在4月擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號

莫斯科號小百科

  • 名稱：莫斯科號（蘇聯時期名為「光榮」號）
  • 型號：光榮級巡洋艦
  • 角色：俄羅斯海軍黑海艦隊的旗艦
  • 下水：1979年
  • 服役：1983年1月成軍
  • 噸位：12,490噸
  • 長度：186.4公尺
  • 最寬：20.8公尺
  • 時速：32節（約59公里／小時）
  • 武裝：S-300等防空飛彈、反艦飛彈、艦砲、魚雷等
  • 官兵人數：約510人
看更多
關閉
」（Moskva），又於2個月後奪回蛇島，不僅成功化解敖德薩的威脅，也讓俄國海軍灰頭土臉。

● 2022年7月

經數週血戰，烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克（Lysychansk）淪陷，但自此之後，俄軍在占領頓巴斯地區上就無太大進展。

● 2022年8月

烏克蘭在赫松地區發起反攻，藉由西方提供的武器系統支援，例如高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）鎖定俄軍基礎設施打擊。烏克蘭也對俄軍位於克里米亞半島的空軍基地發動攻擊。

● 2022年9月

烏克蘭軍隊發起快速反擊，奪回東北部哈爾科夫州（Kharkiv）絕大多數聚落，取得戰場主動，之後也奪回烏東頓內茨克州重鎮利曼（Lyman）。

● 2022年10月

克里米亞半島連接俄羅斯本土的克赤大橋（Kerch Strait Bridge）爆炸，重創俄軍載運補給路線。2天後俄國從陸海空對烏克蘭城鎮發動攻擊，目的在重創烏克蘭能源基礎建設。

儘管國際強烈譴責且俄軍並未拿下相關地區全境，俄羅斯仍宣布吞併烏克蘭盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）4州。

● 2022年11月

俄軍迫於壓力棄守赫松市，退到第聶伯河（Dnipro River）東岸，烏克蘭取得重大勝利。

● 2022年12月

儘管地面戰場沒有太大進展，烏克蘭卻使用無人機，深入距離數百英里外、位於俄羅斯境內且駐有戰略核打擊部隊的軍事基地攻擊，讓俄國難堪。

● 2023年1月

烏克蘭軍隊攻擊俄國控制的烏東頓內茨克城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）一處軍營，俄國官方公布有89人陣亡。烏克蘭則稱有數百人傷亡。

俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner）負責進攻頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut），拿下巴赫姆特成為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一大目標。

● 2023年2月

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問歐洲，要求西方國家支援更多主力戰車。

曾擔心軍援烏克蘭會導致衝突升級的德國迫於盟邦壓力，同意援烏豹2（Leopard 2）主力戰車，並允許同樣有豹2的波蘭等國將戰車援助烏克蘭。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120220

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
延伸閱讀
CNN：俄軍入侵烏克蘭一年 蒲亭統治出現模糊裂痕從西方獲得足夠彈藥和坦克 烏軍收復失土關鍵慕尼黑安全會議開幕演說 澤倫斯基以巨人歌利亞形容俄羅斯今年將倒下歐盟想統一戰線譴責侵烏 匈牙利仍誓與俄保持關係
巴赫姆特
慕尼黑安全會議 馬克宏：與俄羅斯談判時機未成熟俄國稱突破烏東兩防線 瓦格納認奪巴赫姆特恐要4月
蒲亭
日退役空將示警 台海局勢可能是俄烏戰爭翻版北約秘書長：記取俄侵烏教訓 不應過度依賴中國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
從西方獲得足夠彈藥和坦克 烏軍收復失土關鍵