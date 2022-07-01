烏軍成功奪回蛇島 東部工業城仍浴血抵禦俄軍

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭今天為成功將俄羅斯軍隊逐出黑海戰略前哨蛇島（Snake Island）慶祝，同時奮力抵擋俄軍在烏東工業城市利西昌斯克（Lysychansk）的猛烈攻擊。

烏克蘭聲稱在發動砲擊和飛彈攻擊後，已將俄軍逐出戰略要地蛇島。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）肯定這場戰略上的勝利。

澤倫斯基晚間在視訊演說中表示：「這還不能保證安全，還不能保證敵人不會回來。但這已大大限制了占領者的行動。我們會一步步把他們逐出我們的海域、土地和天空。」

烏克蘭軍方在臉書上發布一張照片，從空中看似乎是蛇島，上方有好幾柱黑煙升起，並附上文字說：「敵人急忙以兩艘快艇疏散剩餘駐軍，可能已離開了這座島嶼。目前蛇島被大火吞噬，爆炸不斷。」

烏軍准將赫羅莫夫（Oleksii Hromov）表示，烏克蘭部隊尚未占領蛇島，但之後會這麼做。

蛇島俯瞰通往烏克蘭黑海主要港市敖德薩（Odesa）的海上通道，俄羅斯正阻止糧食貨櫃從當地運出。

不過路透社報導，俄羅斯昨天表示，決定退出蛇島是為「展現善意」，以示俄羅斯無意阻撓聯合國打開人道走廊讓糧食從烏克蘭輸出。

俄羅斯在其所謂的「特殊行動」首日便拿下蛇島，引發全球關注。俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）當時喊話要島上烏國守軍投降，卻被回應「俄羅斯軍艦，去死吧你」而轟動一時。

不過相較之下，烏克蘭軍隊仍在利西昌斯克拚命抵抗俄軍的優勢火力。

烏東盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴烏克蘭電視台，當俄軍兵分多路逼近時，砲擊也從四面八方而來。

澤倫斯基說：「占領者的火力優勢仍相當明顯。他們用所有儲備的火力來攻擊我們。」

俄烏雙方猛烈交火數週後，俄軍終於在上週拿下北頓內茨克（Sievierodonetsk），此後便試圖包圍北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）對岸的利西昌斯克。

北頓內茨克的居民已紛紛從地下室出來，在這座被摧毀城市的廢墟中揀選，盼能重建這座城市。

當地65歲居民歐雷尼克（Sergei Oleinik）告訴路透社：「整座城市的基礎建設幾乎破壞殆盡。我們自5月以來就沒有瓦斯和水電。我們很高興終於結束了，重建工作也許很快就會開始，我們將多少能恢復正常生活。」

根據烏克蘭軍方今天在臉書發布的聲明，烏克蘭武裝部隊南部軍區指揮部烏軍擊斃35名俄軍，並讓兩輛戰車和4輛裝甲車喪失作戰能力。

克利福洛（Kryvyi Rih）市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）在通訊軟體Telegram上表示，烏克蘭武裝部隊不僅堅守防線，也成功從占領者手中解放赫松（Kherson）地區多個城鎮。他還說，烏軍已奪回波東金鎮（Potyomkin）。

不過路透社無法立即核實這些戰報。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110701