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烏克蘭借道羅馬尼亞出口電力 歐盟讚雙贏

2022/7/1 15:19（7/1 15:42 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，烏克蘭已開始借道羅馬尼亞向歐盟出口電力。（中央社製圖）
烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，烏克蘭已開始借道羅馬尼亞向歐盟出口電力。（中央社製圖）
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已開始借道羅馬尼亞向歐洲聯盟（EU）出口電力，這是有助歐洲減少依賴俄羅斯天然氣的開端。歐盟執委會主席表示，這讓雙方都受益。

法新社報導，由於歐盟支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，俄國減少對歐盟的天然氣供應。數個高度依賴俄國天然氣以滿足能源需求的歐洲國家被迫尋找替代品，包括義大利和德國。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭已開始透過羅馬尼亞向歐盟出口大量電力，「這只是第一階段。 我們準備增加供應」。

他說，「歐洲人消耗的俄羅斯天然氣有一大部分可以被取代」，還說「這不僅是我們出口收入的問題，也是整個歐洲安全問題」。

烏克蘭電網在3月中連上歐洲電網，儘管發生了戰爭，此舉仍有助於保持供應暢通。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）推文說，烏克蘭的出口「將為歐盟提供額外的電力來源，並為烏克蘭提供亟需的收入，因此我們都受益」。

路透社提到，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）今天稍早表示，已開始出口100百萬瓦（MW）的電力，之後有可能達到2.5吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦）。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1110701

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