英外相籲打敗俄羅斯前不和談 防中國誤判侵台

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（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）英國外交大臣特拉斯今天指出，中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為得出錯誤結論而嚴重誤判，侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。

特拉斯說，確保俄羅斯戰敗至關重要，並且呼籲，「先打敗俄羅斯再談」。

她說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界務必共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

她提到，英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。

特拉斯（Liz Truss）4月底曾在倫敦一場外交政策重要演說呼籲結合「硬實力」及經濟安全，重新打造全球安全架構。

她正在西班牙馬德里（Madrid）參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。峰會預定提出新的戰略構想，內容將特別著墨中國構成的安全挑戰。特拉斯今天強調，中國議題不僅攸關印太區域、也影響歐洲和跨大西洋地區安全。

她在峰會一場小組會議致詞提到，俄、中合作趨於緊密，中國正擴張軍事能力和全球影響力，手段包括經貿脅迫。

她指出，歐洲對俄羅斯石油、天然氣的依賴讓俄方研判可放手侵略烏克蘭，因為歐洲將難以回應。循此邏輯，特拉斯說，各國應避免對中國形成戰略依賴。這也是為何應確保自由世界及其在南太平洋、東南亞、非洲、加勒比海等區域的盟友有中國以外、具強大優勢的經貿投資選項。

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俄羅斯2月24日侵略烏克蘭。特拉斯說，確保俄羅斯戰敗至關重要，這是歐洲取得長久和平的唯一途徑。部分人士認為，在將俄軍徹底逐出烏克蘭以前雙方即可展開和談；特拉斯提醒，這只能促成「偽和平」，甚至將引發更多侵略行為。

她舉例，2014年俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）、占領烏東部分領土後，要求基輔妥協以促成俄、烏停火的所謂明斯克協議框架未能防止俄羅斯今年全面入侵烏克蘭。她說：「我要強力呼籲，先打敗俄羅斯再談」。（編輯：馮昭）1110629