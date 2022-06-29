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保衛烏克蘭 澤倫斯基要求北約供現代武器和金援

2022/6/29 21:11（6/29 21:20 更新）
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（中央社馬德里29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴北大西洋公約組織（NATO）各國領袖，烏克蘭需要現代武器和更多金援來對抗俄羅斯入侵。他認為保衛烏克蘭對抗俄國入侵的每月費用約為50億美元。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊在馬德里舉行的北約峰會上說：「我們需要破除俄國的火砲優勢…我們需要更多的現代系統、現代火砲。」

他也說，金援的重要性「不亞於武器援助」。

澤倫斯基說：「俄國每天仍會收到數十億美元，並將這筆錢用於戰爭。我們有數十億美元的赤字，我們沒有石油和天然氣來填補這個缺口。」並補充說烏克蘭每個月需要約50億美元用於國防。

他還呼籲對俄國實施制裁，「這將阻止其支付戰爭費用的能力」。

澤倫斯基表示，俄國不想停止占領烏克蘭南部或烏東的頓巴斯地區（Donbas），俄烏正在這兩個地區激烈交火。

他說：「俄國想掌控歐洲一座又一座的城市，俄國領導人認為這是它的財產，而不是獨立的國家。這是俄國真正的目標。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110629

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