俄軍飛彈轟商場畫面曝光 澤倫斯基籲UN派員察看

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（中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導）烏克蘭一座購物中心遭飛彈攻擊，但俄國堅稱他們瞄準的是附近的武器庫，對此烏克蘭總統今天在聯合國安理會發表談話時，呼籲聯合國派員到事發現場一探究竟。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）身穿招牌橄欖綠上衣，在基輔以視訊方式發表談話，呼籲包括俄羅斯在內的聯合國安全理事會成員，為至今為止在俄烏戰爭中罹難的人默哀1分鐘。

在談到昨天那場至少造成18人喪生的攻擊時，澤倫斯基說：「我建議聯合國派一名特別代表，或由聯合國秘書長親自前來…這樣聯合國就能獨立查明相關訊息，並確定這確實是俄國飛彈攻擊造成的。」

他要求聯合國法律上定義「恐怖主義國家」一詞，並給予那些國家處罰，他也稱俄國2月24日對烏克蘭發動侵略，表明「迫切需要在聯合國層面上將其銘記，並懲罰任何恐怖主義國家」。

在烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）的購物中心遭飛彈襲擊並引發大火後，澤倫斯基在安理會的緊急會議上發表談話。

當局表示，除了已確認的18死外，還有數十人受傷，許多人依舊下落不明，

俄國軍方今天聲稱，他們的飛彈是擊中購物中心附近的武器庫，爆炸引發的大火燒到購物中心。俄方亦稱，當時該購物中心「沒有營運」。

當地居民駁斥這個說法，他們告訴法新社，就他們所知，該地區沒有存放武器。

俄國駐聯合國副大使今天向安理會重申這些說法，並抱怨澤倫斯基在會議上露面，也稱聯合國「不應該成為澤倫斯基進行線上公關活動，以獲取北大西洋公約組織（NATO）更多武器的一個平台。」

在澤倫斯基發言前，聯合國主管政治及和平事務副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）告訴安理會，根據聯合國的紀錄，烏克蘭境內已有超過1萬600名平民傷亡，其中4731人喪生。她也提到，實際死亡人數還「要高得多」。

在此之前，澤倫斯基最後一次在安理會發表談話是在4月5日。

在這次緊急會議前，法國、愛爾蘭、挪威、英國、美國、阿爾巴尼亞和烏克蘭大使已發表聯合聲明，他們在當中強烈譴責俄國加強對烏克蘭領土的飛彈攻擊，尤其是2022年6月25日到27日間，對住宅區及民用基礎建設的攻擊。

這也包括對克列緬丘格購物中心的攻擊，他們稱這是對平民的「公然攻擊」。

他們要求俄國立即停止敵對行動，並從烏克蘭撤軍。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110629