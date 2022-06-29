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英相強生：如果蒲亭是女人 就不會有烏克蘭戰爭

2022/6/29 16:20（6/29 16:51 更新）
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國首相強生表示，如果俄羅斯總統蒲亭是女人的話，他就不會入侵烏克蘭，並認為這場戰爭是「男子氣概有毒的完美例證」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，強生（Boris Johnson）在德國南部艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行的七大工業國集團（G7）峰會後接受德國媒體採訪時表示，俄國總統的性別是導致衝突的一個因素。

強生告訴德國第二電視台（ZDF）說：「如果蒲亭（Vladimir Putin）是個女人，顯然他不是，但如果他是，我真的不認為他會發動一場瘋狂、大男人主義的入侵和暴力戰爭。」

「如果你想要一個男子氣概有毒的完美例子，那就是他對烏克蘭所做的事情。」

強生承認「人們當然希望戰爭結束」，但現階段「沒有可用的協議，蒲亭沒有提出和平協議」。

西方領導人結束在德國南部為期3天的G7峰會，承諾會增加蒲亭及他的政權在烏克蘭戰爭中的經濟和政治成本。

強生隨後與外交大臣特拉斯（Liz Truss）一起前往馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110629

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