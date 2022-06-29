北約場邊 美日韓峰會同意強化合作應對北韓威脅

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（中央社記者廖禹揚台北29日電）美日韓今天在北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊進行3國領袖峰會，就北韓核威脅日漸升溫的問題，同意強化三方合作。韓國總統尹錫悅表示，北韓不斷挑釁只會更加深美日韓合作。

這次美日韓三方峰會是2017年9月在聯合國大會場邊舉行後，時隔4年9個月的3國領袖會議。

韓聯社報導，在會中最先發言的美國總統拜登表示，美日韓三方合作對達成3國共同目標而言至關重要，「其中也包括朝鮮半島完全非核化，自由開放的印太地區」，並說希望藉由這種形式的對話強化三方合作。

拜登說，美國對北韓持續進行核試驗的可能性感到憂慮，藉這次會談再次確認協助韓國國防的承諾。

韓國總統尹錫悅說，北韓的核問題及飛彈威脅日漸升溫，對國際社會造成的不安感更甚，更凸顯韓美日合作的重要性，希望藉這次時隔近5年舉行的三方峰會展現3國為解決區域及國際問題強化合作的意志。

尹錫悅今天舉行出席北約峰會前的記者會時指出，美日韓3國一致認為應就北韓核問題加強安保合作，警告不斷升級的北韓核威脅只會讓美日韓的合作更加深化。

最後發言的日本首相岸田文雄也對北韓可能進行更多挑釁行為表達憂心，強調美日韓將就北韓發射彈道飛彈的應對強化合作。（編輯：馮昭）1110629