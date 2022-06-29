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尹錫悅談對岸田文雄印象：改善韓日關係夥伴

2022/6/29 21:54（6/29 22:41 更新）
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（中央社記者廖禹揚台北29日電）應邀出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的韓國總統尹錫悅今天公開談及對日本首相岸田文雄印象，認為岸田文雄應能成為攜手解決韓日問題、改善雙邊關係的夥伴。

韓聯社報導，北約的亞太地區4個夥伴國（AP4）領袖在西班牙時間29日下午會面，包括韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），共同討論亞太地區各種懸而未決的議題。

尹錫悅在AP4會議後對媒體談及首次見到岸田文雄的印象，認為岸田文雄是「能解決韓日間懸而未決問題，為兩國未來及共同利益發展雙邊關係的夥伴」。

報導分析，尹錫悅這次出席北約峰會雖未排定韓日雙邊會談，但與岸田文雄已藉場邊會面方式接觸，顯示促進韓日關係緩和立場。尹錫悅也強調，這次AP4受邀參與北約峰會，代表印太地區與北約之間的緊密合作重要性更甚以往。

尹錫悅在AP4會議開場致詞表示，這次4國會談深具意義，「我們4個國家為應對全球安全威脅，與北約建立夥伴關係至今」，「期盼今天會議為4國促進亞太地區、甚至世界和平繁榮，提供交換意見的機會」。

岸田文雄則提到俄羅斯近期入侵烏克蘭，「是違反國際秩序，不見容於國際社會的事件」，表示亞太地區4個夥伴國應與享有共同價值觀的北約透過各種形式連結，為國際社會和平穩定盡一份心力。

韓媒Newsis引述韓國總統辦公室官員說明，這次會議並未規劃特定討論主題，而是簡單會面問候，因此定調為「領袖會面」。根據韓媒報導，這次AP4會議原因日本參議院選舉等政治因素預期無法舉行，但今天上午突然訂下會面時間。

在此之前，尹錫悅與艾班尼斯已舉行雙邊會談，與岸田文雄則在北約晚宴上短暫交談3到4分鐘，今天稍晚則舉行時隔4年9個月召開的美日韓三邊會談。

尹錫悅對媒體表示，不只今天，美日韓3國一直都同意必須強化對北韓核問題的安保合作，強調應會就日益嚴重的北韓核問題進一步強化合作對應的結論。（編輯：黃自強）1110629

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