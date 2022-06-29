北約峰會以俄烏戰爭為主軸 新戰略概念首提中國

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（中央社馬德里28日綜合外電報導）在土耳其與芬蘭和瑞典達成協議，不再反對兩國加入北約後，北約明天將正式邀請芬蘭和瑞典加入。此次峰會主軸除俄烏戰爭外，還包括如何應對來自中國的挑戰。

法新社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭，顛覆歐洲安全版圖4個多月後，各國領導人齊聚西班牙馬德里，參加北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）所稱北約未來的「歷史性和變革性峰會」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將透過視訊發表演說，重申基輔請求盟友加快武器交付。

北約國家已向基輔承諾將提供數十億美元軍援，也將同意「向烏克蘭提供全面援助計畫，以協助維護自衛權」。

史托騰柏格說：「我們在二戰以來面臨的最嚴重安全危機中召開會議。我們將明確聲明，俄國對我們的安全構成直接威脅。」

北約將透過加強東翼防禦武力，以及大幅擴增高度戰備部隊規模，啟動冷戰結束以來最大規模的防禦和威懾能力改革。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）說：「如今俄國是烏克蘭的侵略者，俄國攻擊了烏克蘭，對歐洲構成威脅，也對整個北約構成威脅。」

除了烏克蘭以外，北約也修改自2010年來未修改過的戰略概念，首次提及中國帶來的挑戰。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與芬蘭和瑞典達成協議，不再反對兩國加入北約後，北約領袖明天將正式邀請芬蘭和瑞典加入這個軍事聯盟。

此舉對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）來說是重大打擊，他聲稱對烏克蘭發動戰爭是為阻止北約勢力東擴，如今意味著北約與俄國領土邊界長度將增加一倍以上。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110629