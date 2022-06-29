美日南韓將聯合軍演 北韓控：在搞亞洲版北約

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（中央社首爾29日綜合外電報導）北韓中央通信社今天報導，美國、日本、南韓舉行聯合軍演，對北韓有「邪惡目的」，且是建立「亞洲版北約」的一種危險訊號。

北韓中央通信社（KCNA）報導後幾個小時，南韓、日本的領導人首次以觀察員身分出席北大西洋公約組織（NATO）年度峰會，他們還將與美國總統拜登會面討論北韓問題，這是2017年後，首次舉行這類美國、日本、南韓3方峰會。

3國將於8月在夏威夷附近，舉行名為「太平洋龍」（Pacific Dragon）的飛彈偵測和追蹤聯合演習。

北韓中央通信社在報導中說，「美國無視亞太國家高度重視的安全需求與擔憂，一心只想與其走狗展開軍事合作。」

北韓外交部上週末發表類似聲明表示，這些演習顯示，美國所提沒有先決條件的外交接觸和對話都是騙人的。

北韓今年的飛彈試射次數創下紀錄，其中包括他們最大型洲際彈道飛彈，且外界擔心他們可能準備進行2017年以來首次核武試驗。

南韓及日本都是美國的盟友，但由於1910年到1945年日本佔領南韓的過往，讓日、韓兩國關係一直處於緊張。

面對來自北韓的威脅，以及因應中國日益增長的影響力，美國推動強化日韓合作。

北韓中央通信社稱，由於日本、南韓向美國低頭，形成了美、日、南韓軍事同盟的計畫，顯然是創立「亞洲版北約」的危險訊號，指控美國此舉將挑起新的冷戰。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110629