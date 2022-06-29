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烏淪陷區赴克里米亞巴士火車開通 擬辦入俄公投

2022/6/29 20:54（6/29 21:06 更新）
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愈來愈多俄羅斯和親莫斯科官員指出，俄羅斯打算繼續掌控赫松和被俄國掌控的札波羅熱大部分地區。（中央社製圖）
愈來愈多俄羅斯和親莫斯科官員指出，俄羅斯打算繼續掌控赫松和被俄國掌控的札波羅熱大部分地區。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）親俄當局今天表示，將啟動從俄羅斯控制的克里米亞半島（Crimea），通往烏克蘭赫松市（Kherson，前譯刻松）和札波羅熱（Zaporizhzhia）的巴士與火車服務。

法新社報導，克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社交媒體平台Telegram發文表示：「從7月1日起，將啟動從克里米亞，通往赫松市和札波羅熱的定期巴士與火車班次，這是睽違8年來首次重啟。」

他也指出，俄國國家近衛軍（National Guard）將負責旅程安全。

俄軍在戰爭初期占領烏克蘭南部的札波羅熱與赫松大部分地區，這些地區現在被迫加入俄羅斯的經濟鏈。

愈來愈多俄羅斯和親莫斯科官員指出，俄羅斯打算繼續掌控赫松和被俄國掌控的札波羅熱大部分地區。烏克蘭南部的親莫斯科官員表示，希望舉行入俄公投。

親俄赫松當局官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）證實計畫正在進行，當地官員正準備舉辦一場「公投」。

他在Telegram發文稱：「赫松地區將做出決定，成為俄羅斯聯邦的一部分。」

斯特雷穆索夫對路透社表示，公投日期尚未決定，但預定將在下半年舉行。

俄國扶植的赫松官員也指稱，赫松市長柯利卡耶夫（Igor Kolykhayev）因為拒絕遵從俄國命令，已於28日遭到維安武力拘留。赫松的地方官員則稱，柯利卡耶夫是遭到綁架。

俄國指派的赫松副區長古巴雷娃（Ekaterina Gubareva）在Telegram發文說：「我可以證實柯利卡耶夫遭到指揮官（軍隊警察）辦公室拘留。」

擔任市長顧問的利亞舍夫斯卡（Halyna Lyashevska）則表示，柯利卡耶夫因為拒絕與俄國占領者合作，而遭到綁架。

她在臉書發文說：「市長今天早上前往剩下的市政府僱員辦公的一處設施，他一下車就立即遭到武裝的國民近衛軍拘留，對方很可能是俄羅斯聯邦安全局（FSB）。」

路透社無法獨立確認柯利卡耶夫遭綁架的消息是否屬實，烏克蘭當局尚未證實此消息。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110629

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