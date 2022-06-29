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俄羅斯權貴罕見反戰 鋁業富豪：出兵毀烏克蘭是大錯

2022/6/29 20:37（6/29 20:59 更新）
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俄羅斯27日以飛彈攻擊烏克蘭中部城市克列緬丘格一家購物中心，造成平民死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
俄羅斯27日以飛彈攻擊烏克蘭中部城市克列緬丘格一家購物中心，造成平民死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯鋁業巨擘德里帕斯卡今天說，俄羅斯以軍事攻勢摧毀烏克蘭將是一個「巨大的錯誤」。這是一次罕見來自俄羅斯商業菁英的指責。

德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在莫斯科一場罕見的記者會上說：「摧毀烏克蘭合乎俄羅斯的利益嗎？當然不是，那將是一個巨大的錯誤。」

他多次重覆「巨大的錯誤」一詞，並稱莫斯科進攻烏克蘭為「戰爭」，這個詞在俄羅斯實際上是被禁止的，俄羅斯當局堅稱他們正在烏克蘭這個親西方的國家進行「特別軍事行動」。

不過，俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）創辦人德里帕斯卡也說，俄羅斯政權更替是不可能的。他說：「沒有改變政權的可能性。反對派已經退出這個國家的生活。」

大多數俄羅斯反對派人士被迫流亡或遭到監禁，自從侵略烏克蘭的軍事行動開始以來，批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的人面臨的壓力越來越大。

西方為了報復俄羅斯侵略烏克蘭，已對德里帕斯卡祭出制裁。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110629

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