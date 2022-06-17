英參謀長：俄羅斯在戰略上已輸掉烏克蘭戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦17日綜合外電報導）根據今天公開的訪問內容，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）說，俄羅斯已在「戰略上輸掉」對烏克蘭戰爭，蒙受重大損失的同時還更強化北大西洋公約組織（NATO）。

拉達金說：「這是俄羅斯犯下的可怕錯誤。俄國永遠無法控制烏克蘭。」他還說俄羅斯會因此成為一個被削弱的強權國家。

法新社報導，拉達金告訴「英國聯合社」（Press Association）：「俄羅斯已經在戰略上失敗了。北約變得更強大，芬蘭和瑞典正尋求加入。」

拉達金表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能在未來幾週內取得戰術上的成功，但為了「微小」進展已犧牲俄國1/4軍力，兵力和高科技飛彈也快耗盡。

他說：「蒲亭總統動用約25%軍力換得一小塊領土，還有5萬人非死即傷。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

拉達金向「勇敢」的烏克蘭人民致敬，矢言英國將提供更多軍援來「長期」支持烏克蘭，他說：「我們一直在提供反戰車武器，其他軍援也會持續下去。」

克里姆林宮昨天警告西方國家不要向烏克蘭提供新武器。同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）昨天一起造訪基輔。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110617