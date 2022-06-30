俄軍撤離蛇島 俄羅斯入侵後雙方最大規模換囚

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烏克蘭已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中95人是亞速鋼鐵廠守軍。圖為5月17日從亞速鋼鐵廠撤離的烏克蘭士兵。（美聯社）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯國防部和烏克蘭總統辦公室30日表示，俄國部隊已經從黑海戰略據點、烏克蘭的蛇島撤退；烏克蘭官員指出，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋。

●烏克蘭：俄羅斯入侵後最大規模換囚 144烏軍獲釋

烏克蘭官員29日說，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中大多數是先前堅守烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的人員。

烏克蘭國防部情報總局在Telegram平台上表示：「這是俄羅斯全面入侵以來最大換囚行動。144名獲釋人員中，有95人是亞速鋼鐵廠守軍。」

烏方並未說明換囚的時間、地點或有多少俄羅斯人獲釋。

●俄軍撤離蛇島 基輔稱烏軍立大功

俄羅斯國防部和烏克蘭總統辦公室30日雙雙表示，俄國部隊已經從黑海戰略據點烏克蘭的蛇島（Snake Island）撤退。

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）在推特發文表示：「轟！蛇島已經沒有俄軍。我們的武裝部隊立下大功。」

俄羅斯國防部證實俄軍已撤離蛇島，稱此舉是「善意姿態」，並表示俄軍已完成指派的任務。

俄國防部還說，此舉顯示莫斯科未阻撓聯合國推動設立人道走廊的行動，以利農產品從烏克蘭出口。

烏克蘭南部軍區指揮部在臉書貼文表示，「在我們的飛彈和火砲部隊攻擊後」，俄軍趁夜裡「倉促撤離（蛇島）剩餘的駐軍」。

俄軍在入侵烏克蘭的第一天占領蛇島，當時俄方要求島上邊防部隊繳械投降，遭烏軍悍然拒絕，蛇島因此一戰成名。

●敘利亞繼俄國後承認烏東2州獨立 烏克蘭憤而斷交

俄羅斯盟國敘利亞承認烏克蘭東部2個分離主義共和國獨立，為此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日宣布，烏克蘭與敘利亞斷交。

俄羅斯今年2月承認烏東分離主義分子把持的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Lugansk）獨立，兩州處於俄羅斯入侵的中心頓巴斯（Donbas）地區，2014年起脫離基輔當局掌控。

敘利亞稍早成為除俄羅斯以外率先承認這兩個分離主義共和國的國家，激怒了烏克蘭。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram上張貼的影片中說「烏克蘭與敘利亞間不會再有關係」，還說對敘利亞施加的制裁壓力「將更大」。

●英國再增烏克蘭軍援 數百烏軍在英完成軍事訓練

英國29日承諾向烏克蘭提供另一筆10億英鎊（約新台幣360億元）軍事援助，包括防空系統和無人機，以協助抵禦俄羅斯入侵。此外，數以百計烏克蘭士兵已在英國完成軍事訓練。

唐寧街在聲明中說，自俄烏2月下旬爆發衝突以來，這筆新經費將使英國對基輔的軍事援助達23億英鎊（約新台幣830億元）。

聲明表示，援助方案包括「精細複雜的防空系統、無人駕駛飛行載具、創新的新型電子戰設備，以及提供給烏克蘭士兵的數千件重要裝備」。

英國是最早向烏克蘭提供反戰車飛彈等致命軍援的國家之一，也參與訓練烏克蘭士兵。

●俄烏戰爭後首批 7000公噸穀物自烏克蘭港口運出

烏克蘭札波羅熱省由莫斯科指派出任的官員30日表示，一艘載有7000公噸穀物的商船從俄羅斯占領的伯德揚斯克港口駛出。這是俄烏戰爭爆發以來，第一批烏克蘭穀物出口。

札波羅熱省（Zaporizhzhia）軍民政府首長巴里特斯基（Evgeny Balitsky）在通訊軟體Telegram表示：「經過數月的延誤，第一艘商船載著7000公噸穀物已經離開伯德揚斯克（Berdyansk）商港，正駛向友好國家。」

他指出，俄國的黑海艦隊「正在確保這艘商船的航行安全」。他並說，伯德揚斯克港已經完成排雷。

烏克蘭指控俄國及其盟國竊取其穀物，加上烏克蘭港口遭到俄軍封鎖致使穀物無法出口，使得全球糧食短缺。（譯者：戴雅真）1110630