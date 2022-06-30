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烏克蘭：俄羅斯入侵後最大規模換囚 144烏軍獲釋

2022/6/30 08:40（6/30 09:33 更新）
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烏克蘭官員今天說，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭官員今天說，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭官員今天說，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中大多數是先前堅守烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的人員。

法新社報導，烏克蘭國防部情報總局在Telegram平台上表示：「這是俄羅斯全面入侵以來最大換囚行動。144名獲釋人員中，有95人是亞速鋼鐵廠守軍。」

烏方並未說明換囚的時間、地點或有多少俄羅斯人獲釋。

不過，親俄的烏克蘭東部分離主義分子領袖普希林（Denis Pushilin）表示，144名來自俄羅斯和烏東分離地區「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的士兵已「返家」。

烏克蘭國防部聲明說，換回的士兵大部分受到子彈或砲彈碎片重創，還有人燒燙傷、骨折及截肢。

聲明還提到，有43名獲釋的烏軍屬於亞速軍團（Azov Regiment）。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）在Telegram上證實換囚，但僅表示放人的過程「很複雜」。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，雙方多次換囚，最近一次是在昨天，牽涉17名烏方人員。

路透社提到，俄方目前未對此置評。

還有數百名烏克蘭人據說仍遭到俄羅斯和烏東親俄分離主義分子挾持，但確切下落不明。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110630

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