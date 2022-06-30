英外交大臣籲自俄烏戰爭吸取教訓 以應用於台灣

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天表示，西方必須從未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤中吸取教訓，並將這些教訓應用於台灣，以「保護台灣海峽的和平與穩定」。

隨著中國加強在台灣附近的軍事活動，以迫使台灣接受中國統治，近年來台灣與中國之間的緊張關係不斷升溫。

特拉斯表示，西方國家，尤其是印太地區國家，必須確保台灣可獲得防禦能力。

特拉斯告訴倫敦廣播公司電台（LBC Radio）：「我的意思是，我們需要吸取烏克蘭的教訓，那就是我們本來可以確保烏克蘭更早擁有防禦能力。」

「原本這能更有效阻止（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）入侵，即所謂的拒止性嚇阻（deterrence by denial）。這與我們需要對台灣等主權國家採取的方式類似。」

昨天在西班牙舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上，特拉斯在小組會議中表示，中國正在「透過經濟脅迫擴大其影響力，並建立一支強大的軍隊」，且「他們確實可能存在錯誤想法，從而導致災難性的誤判，比如侵略台灣」。

特拉斯今天迴避有關她是否建議英國武裝台灣的問題，僅說：「我們也需要確定自由世界正共同確保台灣擁有所需的防禦能力。」

她還表示，「我們當然應該繼續與中國進行貿易。但我們需要注意，切勿在戰略上依賴中國。」

路透社去年的一項調查發現，英國和至少其他6個國家，一直暗中幫助台灣打造自己的潛艦。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110630