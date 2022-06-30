俄軍撤離蛇島 基輔稱烏軍立大功

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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯國防部和烏克蘭總統辦公室今天雙雙表示，俄國部隊已經從黑海戰略據點烏克蘭的蛇島（Snake Island）撤退。

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）在推特發文表示：「轟！蛇島已經沒有俄軍。我們的武裝部隊立下大功。」

路透社報導，俄羅斯國防部證實俄軍已撤離蛇島，稱此舉是「善意姿態」，並表示俄軍已完成指派的任務。

俄國防部還說，此舉顯示莫斯科未阻撓聯合國推動設立人道走廊的行動，以利農產品從烏克蘭出口。

莫斯科還說，「現在球在烏克蘭手上。」俄羅斯指控烏克蘭仍未掃除黑海水域的水雷。

烏克蘭南部軍區指揮部在臉書貼文表示，「在我們的飛彈和火砲部隊攻擊後」，俄軍趁夜裡「倉促撤離（蛇島）剩餘的駐軍」。俄羅斯部隊分乘兩艘艦艇撤離蛇島。

俄軍在入侵烏克蘭的第一天占領蛇島，當時俄方要求島上邊防部隊繳械投降，遭烏軍悍然拒絕，蛇島因此一戰成名。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110630