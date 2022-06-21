熱浪來襲、能源需求急增 歐洲如何填補缺口？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林20日綜合外電報導）俄羅斯輸往歐洲的天然氣再次供不應求，加上今年熱浪提早席捲南歐，加劇各界對歐洲大陸可能難以在冬季之前填滿天然氣儲存設施的擔憂。

烏克蘭天然氣管線營運商GTSOU上個月表示，由於俄軍占領干擾營運，已暫停「索赫拉諾夫卡」（Sokhranivka）轉運站的天然氣運輸，使得俄羅斯借道烏克蘭輸送到歐洲的天然氣減少約1/3。此外，數個歐洲國家因拒絕遵守莫斯科要求以盧布付款的新支付機制，面臨天然氣供應被切斷的命運。

俄國天然氣工業公司（Gazprom）上週以機組維修為由，宣布大幅減少對歐洲的天然氣供應，政治動機顯而易見，德國、義大利和歐洲其他國家紛紛採取因應措施。

●歐洲還能從哪裡獲得天然氣？

部分國家擁有替代供應的選項，而歐洲天然氣網絡相連，因此可以共享供應，然而在烏克蘭危機爆發前，全球能源市場的供應就很緊張。

為了回應俄羅斯對烏克蘭的行動，歐洲最大的俄羅斯天然氣消費國德國已停止認證北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），德國可透過管線從英國、丹麥、挪威和荷蘭進口天然氣。

僅次於俄羅斯的歐洲第2大天然氣供應國挪威一直在提高產量，以幫助歐盟實現目標，在2027年前結束對俄羅斯化石燃料的依賴。

英國能源巨頭Centrica與挪威能源公司Equinor簽署協議，在接下來的3個冬天向英國提供額外天然氣。英國不僅不依賴俄羅斯天然氣，也能透過管線向歐洲出口。

南歐可透過綿延至義大利的跨亞德里亞海管線（Trans Adriatic Pipeline）和經過土耳其的跨安納托利亞天然氣管線（TANAP），接收亞塞拜然天然氣。

美國承諾今年向歐盟提供150億立方公尺的液化天然氣，以幫助歐盟減少對俄羅斯天然氣的依賴。

歐洲的液化天然氣接收站接收額外進口的能力也有限，儘管有些歐洲國家表示，他們正在尋找擴大進口和儲存的方法。

德國是有意建設新液化天然氣接收站的國家之一，計劃在短短兩年內打造兩座接收站。

波蘭表示可從通過德國的兩條管線獲取天然氣。波蘭自俄羅斯進口的天然氣占全國消費量約50%，相當於100億立方公尺。

一條連接波蘭和挪威的天然氣管線將於10月開通，每年可輸送高達100億立方公尺的天然氣。

●是否還有其他選項可應對供氣短缺？

有些國家可試著透過聯絡線路從鄰國進口電力，或透過增加核能、再生能源、水力或燃煤發電，來填補能源供應方面的任何缺口。

隨著核電廠老化、退役或逐步淘汰，比利時、英國、法國和德國的核電可用性正在下降。

歐洲一直試圖減少燃煤發電以達成氣候目標，但由於天然氣價格飆升，部分燃煤發電廠已自2021年年中以來恢復運作。

3名知情人士告訴路透社，德國官員也準備採取緊急措施，以因應俄羅斯天然氣供應突然中斷，其中可能包括控制重要企業。

能源監管機構「德國聯邦網路局」（Bundesnetzagentur）表示，天然氣市場供應「緊張」，但德國目前供應穩定。

與此同時，兩名政府消息人士說，如果俄羅斯繼續限制天然氣供應，義大利可能會在下週宣布天然氣供給進入警戒狀態，這意味將減少天然氣消耗，工業用天然氣必須採取配給制，並增加燃煤發電。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110621