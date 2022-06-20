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中國大買俄羅斯原油 5月進口量超過沙烏地居冠

2022/6/20 19:13（6/20 19:38 更新）
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官方數據顯示，中國5月自俄國進口原油較4月大增近25%。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
官方數據顯示，中國5月自俄國進口原油較4月大增近25%。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北20日電）中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭日前通話，被視為北京進一步親俄之舉。官方數據顯示，中國5月自俄國進口原油達842萬噸，不但較4月大增近25%，更超過自沙烏地阿拉伯進口的782萬噸。

沙烏地阿拉伯原為中國最大的原油進口國。上述數據證明，俄羅斯已於5月間取而代之。

路透社引述中國海關總署官網數據指出，中國今年5月從俄羅斯進口了842萬噸的原油，較2021年5月的約540萬噸激增約56%。

報導指出，經過換算，上述數字相當於中國5月間每天從俄羅斯進口約198萬桶原油，與4月份每天159萬桶相較，大增了近25%。

俄羅斯是在2月24日入侵烏克蘭。此後中國雖不斷強調對俄烏戰爭保持中立，但中國在各方面表現的曖昧立場廣受國際社會質疑，更被懷疑是否透過管道暗助俄羅斯。

也有能源業人士認為，由於俄羅斯原油出口遭到西方制裁，被迫折價出售，加上官方默許，使中國國營油企趁機大舉向俄羅斯撿便宜貨。（編輯：邱國強）1110620

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