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澤倫斯基國際父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

2022/6/20 10:02（6/20 10:40 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基19日在社群媒體上傳10張感人照片，顯示父母與孩子在無情戰火下的悲歡離合。圖為烏克蘭一名父親在火車站與自己的兒子重逢。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基19日在社群媒體上傳10張感人照片，顯示父母與孩子在無情戰火下的悲歡離合。圖為烏克蘭一名父親在火車站與自己的兒子重逢。（美聯社）
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天父親節在社群媒體上傳10張感人照片，顯示父母與孩子在無情戰火下的悲歡離合，他讚揚父親們「保護捍衛最珍貴的寶貝」。

歐美的父親節在6月的第3個星期日，因此今年在6月19日過節。

美聯社報導，澤倫斯基上傳的照片中，有一張是一名軍人在地鐵站內蹲下來親吻孩子，周圍可見躲避俄羅斯空襲的烏克蘭家庭。

另一張是泫然欲泣的婦女和幼兒從一輛即將出發的列車望向窗外，男子則看著車廂內，手隔著車窗道再見。

還有分娩的場景，年輕男女在看起來是醫院的地方望向襁褓中的嬰兒，病房牆壁上留著戰火下斑駁的痕跡。

在另一張照片中，男子在火車站外將小孩高高抬起，交給圍牆另一端的婦女。

澤倫斯基在Instagram上寫道：「做父親是一大責任，也是一大幸福。這是力量、智慧，是勇往直前絕不放棄的動力。」

他敦促全國的戰士「為了家人、孩子以及整個烏克蘭的未來」努力不懈，堅忍不拔。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110620

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