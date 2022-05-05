俄油恐遭擴大制裁 印度趁機要俄大打折售油

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（中央社紐約4日綜合外電報導）據知情人士透露，印度為彌補向俄羅斯繼續購買石油的風險，打算要求俄方給予更大折扣，讓他們能以每桶低於70美元的價格購買，相當於國際油價的65折之譜。

「紐約時報」指出，俄國總統蒲亭4月14日呼籲將石油外銷逐步轉往快速成長的「南方、東方市場」，顯然指的是印度與中國。

但紐時認為，俄國石油外銷「脫歐入亞」會遇到買方開口要求更大幅度折扣，才願意承擔購買俄國石油和煤礦的風險成本。此外還需花好幾年為天然氣外銷建造更多港口接收設備和管道，一如歐洲轉向美國購買天然氣會遇到的問題。

美國財經媒體引述不願具名的知情人士指出，印度在兩國高層會談時希望俄國石油的售價能降低至每通低於70美元，以彌補像籌措採購融資等額外麻煩。

國際油價指標之一的布倫特原油目前交易價格接近每桶108美元。

知情人士還說，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，世界第三大石油進口國印度的國營、私營煉油廠已買入超過4000萬桶俄國原油；若以印度貿易部數據來看，這已比印度2021年全年進口的俄國石油量還高出20%。印度85%的石油仰賴進口。（譯者：陳亦偉）1110505