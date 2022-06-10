美能源特使：俄賣油氣收益比侵烏前還高

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國能源安全特使霍赫斯坦今天在聽證會告訴國會議員，由於全球能源價格上漲抵銷西方禁運的衝擊，俄羅斯目前從化石燃料獲得的收入，可能比入侵烏克蘭前夕還多。

路透社報導，當被問及俄羅斯從原油和天然氣的收益是否比侵烏戰爭爆發前幾個月還多時，霍赫斯坦（Amos Hochstein）告訴參議院歐洲及區域安全合作小組委員會（Senate Subcommittee on Europe and Regional Security Cooperation）：「我不能否認這點。」

美國和歐洲聯盟同意禁止進口俄羅斯石油，並持續升高對俄制裁。

但西方對俄制裁卻也引發全球石油和天然氣價格飆漲，北海布蘭特（Brent）原油價格今天以每桶超過123美元，直逼3個月以來高位。

霍赫斯坦表示，由於COVID-19疫後復甦等因素，消費者對石油需求的增長「遠高過預期」還說與此同時，俄國又以低於其他產地的價格，向中國和印度等能源消耗大國出售更多石油，即使價格稍微壓低，但在全球市場價格飆升情況下，代表俄羅斯還是可能獲得比戰前更高的收益。

國際能源總署（IEA）5月表示，俄羅斯的石油收入自年初以來增長50%，來到每月200億美元，其中歐盟占俄油出口最大份額；不過歐盟對俄油禁令預計年底全面生效，俄國收入屆時可能會有所削減。

根據大宗商品分析公司Kpler的數據，印度5月對俄羅斯石油的購買量就比前1個月增加超過一倍，6月預計還會增加。

霍赫斯坦表示，他已要求印度官員不要購買太多俄羅斯石油，不過也坦言美國沒法阻止印度，原因是美國未對第3國買俄油實施二級制裁。他雖說相信印度買俄油也會有個極限，但沒說明確切。

被問及能否對印度這類國家祭出二級制裁時，霍赫斯坦只說目前最重要的是減少俄羅斯收入，同時減輕美國國內和盟友因燃料價格飆升所受到的衝擊。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110610