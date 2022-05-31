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拒絕以盧布付款 俄天然氣大廠停止向荷業者供氣

2022/5/31 10:42
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（中央社海牙30日綜合外電報導）荷蘭天然氣業者GasTer指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，這家荷蘭政府部分持有的能源公司因拒絕以盧布付款，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將停止供氣。

法新社報導，莫斯科已要求「不友善國家」顧客，包括歐盟成員國在內，以盧布支付天然氣供應費用。這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後規避西方對俄羅斯央行制裁的手段之一。

GasTer聲明指出，他們已「決定不遵守Gazprom單方面的付款要求」，因為如此將違反歐盟制裁措施並構成「財務和作業風險」。

GasTer表示：「針對GasTerra的決定，Gazprom宣布自2022年5月31日起不再供應天然氣。」

GasTerra指出，這家俄羅斯能源巨頭的動作意味從現在起至10月間，將停止向荷蘭供應20億立方公尺天然氣，GasTerra還說「已預測到這點並事先向其他地方購買」。

荷蘭政府直接持有GasTerra 10%股權，並透過國營天然氣公司EBN握有另外40%股權，其餘股權由能源大廠殼牌公司（Shell）和埃索公司（Esso）持有。

荷蘭政府指出，「理解」GasTerra的決定。

荷蘭氣候暨能源部長傑騰（Rob Jetten）表示：「這項決定對荷蘭家庭的實質天然氣供應沒有影響。」

在此之前，俄羅斯已停止向許多歐洲國家供應天然氣。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110531

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