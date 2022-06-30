日本東京11人疑中暑死亡 創10年來6月新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本東京市中心今天飆出攝氏36.4度高溫，創當地6月觀測史新高紀錄。連日高溫讓東京都6月截至29日為止，有11人疑因中暑死亡，同創10年來6月新高紀錄。

日本讀賣新聞報導，東京市中心今天中午12時43分被觀測到攝氏36.4度高溫，創當地6月觀測史新高紀錄，也是連續6天出現逾35度的「猛暑日」。同創當地6月觀測史新高紀錄的地區，還包括千葉縣船橋市的37.1度、橫濱市中區的35.5度等。

日本放送協會（NHK）報導，警視廳等單位表示，東京都從進入6月以來，到29日止已有11名男女疑因中暑死亡；從年齡別來看，70多歲和80多歲各4人最多；11人中有9人是倒臥自家等室內被發現。

東京消防廳呼籲民眾不要忍耐而不打開冷氣，並在感到口渴前就勤於補充水分，採取避免中暑的對策。

東京都29日有215人疑似中暑被送醫，連續兩天送醫人數都超過200人，是近10年首度在6月就有單日逾200人送醫；而6月截至29日總計有1223人因疑似中暑送醫，也創下10年來新高。

另外，德島縣鳴門市一名80多歲男性6月29日在自宅死亡，經詳細調查得知死因是中暑，成為德島縣內今年首例。

消防等單位表示，一名日間照護人員29日上午9時40分左右到這名80多歲男性家中時，發現男性倒臥自宅無呼吸心跳。當時室內並沒有使用冷氣及電風扇等電器。男性被送醫後宣告不治，經詳細調查死因是中暑。

德島縣一連多日都是高溫逾攝氏30度的酷暑，氣象單位29日也對德島縣發布「中暑警戒警報」。

由於接下來仍會持續高溫炎熱天氣，地方氣象台與消防單位呼籲，民眾應勤於補充水分並開啟冷氣等嚴防中暑。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110630