東京持續酷暑 電力供需3天來最嚴峻

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本政府一連3天針對東京電力公司轄內地區發布「電力供需窘迫注意報」，呼籲各界配合節電。由於今天傍晚備轉容量率預估可能跌破3%，將成為3天來電力供需最嚴峻的一天。

「電力供需窘迫注意報」跟「電力供需窘迫警報」的差別，在於當預估隔天備轉容量率低於5%時會先發布「注意報」；如果預估隔天備轉容量率可能低於3%時，將發布「警報」強化相關對策，進一步呼籲各界配合節電。

日本放送協會（NHK）報導，日本關東地方部分地區今天最高氣溫可能高達攝氏40度，而從東北地方到九州地方多數地區，最高氣溫也可能達到35度以上的「猛暑日」。

負責供應關東地方等地電力的東京電力公司表示，今天電力供需將是3天來最嚴峻的一天。

代表電力供應與需求比率的「使用率」，在今天上午9時30分到10時已高達96%。

為因應電力供需窘迫現況，包括東北電力公司、中部電力公司及北陸電力公司，從今天凌晨2時到晚間6時止，最多將增援東京電力公司115萬瓩電量。

富士新聞網報導，今天上午10時所預估的備轉容量率，可能在下午4時30分到5時跌破穩定供電所必需的3%、來到2.6%。日本政府呼籲民眾注意預防中暑的同時，也希望各界盡可能配合節電。

日本經濟新聞報導，東京電力公司今天表示，預估今天傍晚電力供需將達「非常嚴峻」水準。以說明電力供需嚴峻程度的電力使用率來看，今天下午4時左右可能高達97%，也讓日本政府經濟產業省一連3天發布「電力供需窘迫注意報」。

日本電視台報導，根據預測，今天下午3時到晚間8時是電力供需最嚴峻的時間帶，即使有其他電力公司增援，備轉容量率可能仍會下降到3.5%，是這3天最嚴峻的一段時間。

加上原本預計今天重啟運轉的千葉縣姉崎火力發電廠機組，將延後到明天重啟，讓原本期待能增加的發電量落空，經濟產業省負責人說，今天將成「供電嚴峻的一天」。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110629