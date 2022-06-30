東京連6天達35度「猛暑日」 高壓重疊恐是主因

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本東京市中心今天還不到中午高溫已逾攝氏35度，連續6天出現「猛暑日」。日媒報導，多數地區連日酷暑可能跟太平洋高壓及西藏高壓斷斷續續重疊有關。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本朝日電視台報導，東京市中心今天上午高溫已達攝氏35度，連續6天出現「猛暑日」；且今天在上午10時41分就觀測到35度，創今年最快紀錄。

讀賣新聞報導，日本政府環境省與氣象廳今天對包括東京都在內26個都府縣發布「中暑警戒警報」，其中針對東京都是今年首度發布。

日本關東地方以西多數地區近日之所以被酷暑侵襲，主要原因跟上空除了太平洋高壓外，還有來自中國大陸上方擴張的西藏高壓斷斷續續發生重疊，而這種情況通常在日本7月到8月的猛暑季節時才會發生。

日本氣象廳表示，6月28日左右開始，西藏高壓勢力在大氣上層約1萬公尺處增強，跟在日本列島附近大氣下層約5800公尺處的太平洋高壓，發生非持續性的重疊現象。

高壓一旦相互重疊，空氣會往下方吹且壓縮力增強，就會造成大範圍地區出現高溫。

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日本東京大學教授中村尚說，高壓重疊是西風帶蛇行強烈的表現；雖然西風帶蛇行到本週末可能會暫時減弱，但相對就可能造成梅雨鋒面南下帶來大雨，呼籲民眾必須對下週可能出現的大雨抱持警戒。

報知體育報導，日本氣象新聞（Weathernews）公司預測，受到高壓勢力擴張籠罩影響，日本今年7月到9月氣溫高於往年的天數會較多，這不是日本的夏天提前，而是夏天會變長，甚至今年關東地區的「秋老虎」威力可能也會很驚人。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110630