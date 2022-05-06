消息人士：美提供情資助烏克蘭擊沉俄艦莫斯科號

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）烏克蘭上月發射飛彈擊沉俄軍黑海軍艦，消息人士透露，實際上烏軍是得到美方情資才成功打擊。

消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），烏克蘭軍隊當時在黑海海域看到一艘俄羅斯軍艦，向美軍求證是否為 莫斯科號 莫斯科號小百科 名稱：莫斯科號（蘇聯時期名為「光榮」號）

型號：光榮級巡洋艦

角色：俄羅斯海軍黑海艦隊的旗艦

下水：1979年

服役：1983年1月成軍

噸位：12,490噸

長度：186.4公尺

最寬：20.8公尺

時速：32節（約59公里／小時）

武裝：S-300等防空飛彈、反艦飛彈、艦砲、魚雷等

官兵人數：約510人 看更多 關閉 （Moskva），美軍回應「是」並提供軍艦位置情報。

消息人士表示，目前還不清楚美國是否知道烏克蘭要打擊這艘俄艦，美國並未參與這項行動的決定。

這艘軍艦於4月14日被兩枚烏克蘭巡弋飛彈擊中後沉沒，對俄軍是一大痛擊。

這起事件由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先披露，顯現出拜登政府愈來愈傾向與烏克蘭分享情報，這是美國政策轉為幫助烏軍在戰場上果斷打擊俄羅斯、大舉削弱其軍事力量的一部分。

連月以來，美國一直向烏軍提供有關俄軍在烏克蘭境內活動的情報，包括截獲有關俄羅斯軍事計畫的通訊，還為烏克蘭提供海域意識情資，使之能夠更了解俄國軍艦在黑海上的威脅，其中許多軍艦正向烏克蘭領土發射飛彈攻擊。

然而多位消息人士告訴CNN，美國分享的內容也有明顯界線。

例如，截至目前美國一直拒絕向烏克蘭提供有關俄羅斯境內潛在目標的情報。官員表示，雖然美國分享有關俄軍在烏克蘭境內調動的情報，可能包括特定地點車輛和人員等細節，但美方並未向烏克蘭提供特定俄羅斯軍事領導人下落的情報。

五角大廈新聞秘書柯比（John Kirby）今天告訴記者：「我們不提供有關高階軍事領導人在戰場上位置的情報，也不參與烏軍鎖定目標的決定。」

他說：「烏克蘭將我們和其他合作夥伴提供的資訊，結合他們自己在戰場上蒐集的情報，然後做出自己的決定、採取自己的行動。」（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110506