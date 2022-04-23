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莫斯科號沉沒黑海 俄羅斯首度承認「1死」

2022/4/23 09:49（4/23 10:13 更新）
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俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日爆炸後沉沒。圖為莫斯科號同型艦。（圖取自維基共享資源；作者Ministry of Defence，CC BY 4.0）
俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日爆炸後沉沒。圖為莫斯科號同型艦。（圖取自維基共享資源；作者Ministry of Defence，CC BY 4.0）
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上週沉沒後，有1人死亡，27人下落不明；這是莫斯科當局首度承認有人在這場悲劇中罹難。

俄國入侵烏克蘭戰事持續近2個月，莫斯科號

莫斯科號小百科

  • 名稱：莫斯科號（蘇聯時期名為「光榮」號）
  • 型號：光榮級巡洋艦
  • 角色：俄羅斯海軍黑海艦隊的旗艦
  • 下水：1979年
  • 服役：1983年1月成軍
  • 噸位：12,490噸
  • 長度：186.4公尺
  • 最寬：20.8公尺
  • 時速：32節（約59公里／小時）
  • 武裝：S-300等防空飛彈、反艦飛彈、艦砲、魚雷等
  • 官兵人數：約510人
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原本一直帶領俄羅斯海軍，在圍困烏國港口城市馬立波（Mariupol）的行動上扮演核心角色。

美國國防部1名高階官員說，莫斯科號是被2枚烏克蘭飛彈擊中，隨後沉入黑海。

莫斯科號沉沒後，俄國當局聲稱艦上全員都已疏散，但官兵和入伍人員的父母及家屬在社群網站上痛訴孩子下落不明，需要一個交代。

根據俄羅斯新聞機構今晚的消息，俄國國防部聲明表示：「繼4月13日一場大火之後，飛彈巡洋艦莫斯科號因彈藥引爆而嚴重受損。」

法新社和路透社報導，俄國國防部表示，有1名軍人罹難，另外27名官兵下落不明，剩下的396人都已疏散。

聲明表示：「俄羅斯國防部正向罹難和失蹤者的親友提供所有必要支持與協助。」

聲明還說「絕大多數」簽約軍人都希望能繼續在黑海艦隊船上服役。

一些家長要求當局說明失蹤孩子的下落，但克里姆林宮日前拒絕透露任何傷亡相關細節。莫斯科號最多可搭載680人。

部分家屬在社群網站發文或透過獨立媒體發表聲明說，他們聯絡不上在莫斯科號服役的孩子。家長什克雷貝茨（Dmitry Shkrebets）說，他被徵召入伍的兒子葉戈爾（Yegor）原是艦上廚師，如今列為作戰失蹤人員。

總部位於拉脫維亞的俄語獨立媒體「梅杜扎」（Meduza）日前引述消息人士的說法報導，莫斯科號有37名官兵陣亡，另約100人受傷，具體失蹤人數不明。報導還提到，莫斯科號被擊中時，船上約有500名官兵。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110423

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