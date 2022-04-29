美媒：衛星影像顯示俄國用海豚保衛黑海海軍基地

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，衛星影像顯示，俄羅斯出動訓練過的海豚來保衛黑海海軍基地；專家說，這些海豚的任務可能是防止烏克蘭潛水員潛入港口以破壞俄艦。

俄羅斯兵力因烏克蘭戰事而吃緊，如今似乎已將海防任務分配給海豚。

專家檢視美國企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像後認為，俄國把這些海豚部署在黑海上的重要港口塞凡堡（Sevastopol）入港處，顯然是要保護海軍基地不受烏克蘭襲擊。

潛艦分析師沙頓（H I Sutton）分析了衛星影像，他說，今年2月，在俄國開始入侵烏克蘭前後，有兩個移動式海豚圍欄被搬到塞凡堡港口。沙頓專精於海洋哺乳動物圍欄的使用，曾替美國海軍研究協會（USNI）撰文。

沙頓說，這些海豚的任務可能是防止烏克蘭潛水員潛入港口，破壞泊靠在港內的俄軍軍艦，因為這些軍艦不在烏克蘭飛彈射程之內。

沙頓在發給美國國家廣播公司的電郵中寫道，前述的圍欄很可能與俄國2018年部署在敘利亞托土斯港（Tartus）的圍欄一樣，當時俄國人用海豚來反制敵方潛水員、回收掉落在海底的東西，並執行情蒐任務。

馬薩爾科技公司發言人也「同意我們在美國海軍研究協會的夥伴所做分析式評估」。

塞凡堡並非俄國在黑海最大的海軍基地，但因距離克里米亞半島南端很近，對俄軍極為重要。俄羅斯於2014年併吞了克里米亞半島。

一名俄國高階軍事指揮官上週說，俄方當前的目標是全面掌控烏克蘭南部和東部，打通前往克里米亞的陸橋。俄國先前進攻烏國首都基輔和北部都不順遂，如今在烏東進行的「頓巴斯（Donbas）之役」是俄烏戰爭的第2階段。

俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）本月稍早被擊沉，對俄國出兵烏克蘭來說是個戰略上的象徵打擊，因此保護其餘船艦或許成了俄軍接下來的當務之急。

莫斯科時報（Moscow Times）報導，早在蘇聯時期，俄國就利用塞凡堡基地訓練海豚以搜尋水雷，或對目標船艦安裝炸藥。蘇聯1991年解體後，烏克蘭接手了這些海豚，重新訓練成專門用於兒童特殊治療的動物。

俄國併吞克里米亞後，重新掌控了這片地區，同時恢復了海豚的軍事訓練。2019年4月，有人在挪威發現套上了輓具的白鯨，身上安裝一具標註為「聖彼得堡設備」的照相機，顯示這類計畫正在擴大。

倫敦國王學院（King's College London）海軍史教授藍柏特（Andrew Lambert）說：「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）這類人把海豚視為戰爭利器，並不令人意外。正如目前出現在烏克蘭的許多例子，現任俄國政府正在炮製蘇聯時期的相同手法。」

藍柏特並說，海豚確實可以扮演好間諜的角色，「牠們游刃有餘，能在水下迅速找到目標」。海豚的深潛能力和聲納溝通系統比任何先進技術更能有效進行水下偵查。

動物保護團體經常反對在戰爭中利用海洋哺乳動物，但自冷戰以來，俄羅斯和美國都曾用海洋哺乳動物執行水下搜索任務。

美國在越戰期間曾利用寬吻海豚和海獅來尋物和巡邏。美國國家廣播公司也曾於2003年報導，美軍把受過訓練的海豚放到伊拉克的重要港口執行掃雷任務。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110429