更多編輯台推薦新聞：
你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求
科技

你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市7大社區篩檢站保留量能 明起快篩陽性才能做PCR
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

美媒：衛星影像顯示俄國用海豚保衛黑海海軍基地

2022/4/29 17:14（4/29 17:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBC News報導，衛星影像顯示，俄羅斯出動訓練過的海豚來保衛黑海海軍基地。（圖取自NBC News網頁nbcnews.com）
NBC News報導，衛星影像顯示，俄羅斯出動訓練過的海豚來保衛黑海海軍基地。（圖取自NBC News網頁nbcnews.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，衛星影像顯示，俄羅斯出動訓練過的海豚來保衛黑海海軍基地；專家說，這些海豚的任務可能是防止烏克蘭潛水員潛入港口以破壞俄艦。

俄羅斯兵力因烏克蘭戰事而吃緊，如今似乎已將海防任務分配給海豚。

專家檢視美國企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像後認為，俄國把這些海豚部署在黑海上的重要港口塞凡堡（Sevastopol）入港處，顯然是要保護海軍基地不受烏克蘭襲擊。

潛艦分析師沙頓（H I Sutton）分析了衛星影像，他說，今年2月，在俄國開始入侵烏克蘭前後，有兩個移動式海豚圍欄被搬到塞凡堡港口。沙頓專精於海洋哺乳動物圍欄的使用，曾替美國海軍研究協會（USNI）撰文。

沙頓說，這些海豚的任務可能是防止烏克蘭潛水員潛入港口，破壞泊靠在港內的俄軍軍艦，因為這些軍艦不在烏克蘭飛彈射程之內。

沙頓在發給美國國家廣播公司的電郵中寫道，前述的圍欄很可能與俄國2018年部署在敘利亞托土斯港（Tartus）的圍欄一樣，當時俄國人用海豚來反制敵方潛水員、回收掉落在海底的東西，並執行情蒐任務。

馬薩爾科技公司發言人也「同意我們在美國海軍研究協會的夥伴所做分析式評估」。

塞凡堡並非俄國在黑海最大的海軍基地，但因距離克里米亞半島南端很近，對俄軍極為重要。俄羅斯於2014年併吞了克里米亞半島。

一名俄國高階軍事指揮官上週說，俄方當前的目標是全面掌控烏克蘭南部和東部，打通前往克里米亞的陸橋。俄國先前進攻烏國首都基輔和北部都不順遂，如今在烏東進行的「頓巴斯（Donbas）之役」是俄烏戰爭的第2階段。

俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）本月稍早被擊沉，對俄國出兵烏克蘭來說是個戰略上的象徵打擊，因此保護其餘船艦或許成了俄軍接下來的當務之急。

莫斯科時報（Moscow Times）報導，早在蘇聯時期，俄國就利用塞凡堡基地訓練海豚以搜尋水雷，或對目標船艦安裝炸藥。蘇聯1991年解體後，烏克蘭接手了這些海豚，重新訓練成專門用於兒童特殊治療的動物。

俄國併吞克里米亞後，重新掌控了這片地區，同時恢復了海豚的軍事訓練。2019年4月，有人在挪威發現套上了輓具的白鯨，身上安裝一具標註為「聖彼得堡設備」的照相機，顯示這類計畫正在擴大。

倫敦國王學院（King's College London）海軍史教授藍柏特（Andrew Lambert）說：「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）這類人把海豚視為戰爭利器，並不令人意外。正如目前出現在烏克蘭的許多例子，現任俄國政府正在炮製蘇聯時期的相同手法。」

藍柏特並說，海豚確實可以扮演好間諜的角色，「牠們游刃有餘，能在水下迅速找到目標」。海豚的深潛能力和聲納溝通系統比任何先進技術更能有效進行水下偵查。

動物保護團體經常反對在戰爭中利用海洋哺乳動物，但自冷戰以來，俄羅斯和美國都曾用海洋哺乳動物執行水下搜索任務。

美國在越戰期間曾利用寬吻海豚和海獅來尋物和巡邏。美國國家廣播公司也曾於2003年報導，美軍把受過訓練的海豚放到伊拉克的重要港口執行掃雷任務。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110429

延伸閱讀
烏克蘭人欲投降遭俄軍處決 美稱掌握可靠消息德決議提供烏克蘭重武器 遭占領刻松5/1使用盧布烏克蘭後下一目標 俄國恐煽動波士尼亞分裂餘燼
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀