烏克蘭人欲投降遭俄軍處決 美稱掌握可靠消息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使范莎克今天在聯合國表示，美國掌握了可靠的消息顯示，俄羅斯軍隊在頓內茨克（Donetsk）附近將試圖投降的烏克蘭人處決。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，范莎克(Beth Van Schaack）說：「我們現在握有可靠的消息顯示，頓內茨克周邊的俄羅斯軍隊處決了試圖投降的烏克蘭人。」

「一旦屬實，這就違反了戰爭法的核心原則，即禁止當場處決平民以及因投降、受傷或其他失能狀況而失去戰鬥力的戰鬥人員。」

范莎克並表示，美國接獲了「可靠的報告顯示，某些個人雙手反綁遭行刑式處決，屍體留有生前遭酷刑的傷痕，也有人敘述女性遭受性暴力的可怕經歷」。

范莎克說：「這些影像和報告顯示，相關暴行並不只是胡作非為的部隊或個人行徑，這揭露出在所有俄軍接戰地區有計畫而令人深感不安的迫害模式。」

范莎克說：「我們要表明，那些發動、犯下和下令犯下這些罪行的人必須被追究責任，這些罪行的證據每天都在增加。」

「我們要告訴俄羅斯軍隊、政治領導階層及其下屬：全世界都在看，你們將被追究到底。」

范莎克表示，美國對於國際刑事法院（ICC）調查俄軍在烏克蘭所犯暴行表示歡迎。

「美國支持國際間對烏克蘭境內暴行的各種調查行動，包括國際刑事法院，聯合國及歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe）的調查。」（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110428