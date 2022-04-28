德決議提供烏克蘭重武器 遭占領刻松5/1使用盧布

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俄方宣布，烏克蘭南部刻松地區自5月1日起將開始使用俄羅斯盧布。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）德國國會28日通過決議，要求政府軍援烏克蘭重型武器，改變長年來不出口武器到衝突地區的立場；俄方宣布，由俄軍占領的烏克蘭南部刻松地區，自5月1日起將開始使用俄羅斯盧布。

●德國會決議提供烏克蘭重武器 籲中國支持停火

德國執政的社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）與最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）28日聯手在國會通過決議，強調為捍衛歐洲的和平和自由，要求政府繼續提供烏克蘭需要的軍備，包括重型武器和複雜系統。

決議中並支持德國政府交換武器的變通做法，由中東歐國家先供應烏克蘭士兵熟悉的前蘇聯和俄羅斯坦克，德國事後再補償這些國家西方的武器系統。

德國國會在決議中還要求政府向中國表達德國和歐盟的期待，放棄「支持戰爭」的態度，主動支持停火的努力。

●加拿大國會通過動議 認定俄在烏克蘭種族滅絕暴行

加拿大國會27日一致通過動議，認定俄羅斯「對烏克蘭人民的種族滅絕暴行」，並認可「系統性和大規模戰爭罪和人道罪」的證據。

這項動議由加拿大左派新民主黨（New Democratic Party）議員麥佛遜（Heather McPherson）提出。

「大規模暴行」包括「蓄意殺害烏克蘭平民的系統性案例，褻瀆屍體」、酷刑、強暴，以及「強行將烏克蘭兒童帶到俄羅斯領土」。

根據文件，加拿大下議院藉由通過這項動議，認定「俄羅斯正在對烏克蘭人民犯下種族滅絕罪行」。

●UN秘書長造訪基輔 呼籲俄配合國際刑事法院調查

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）28日訪問基輔時呼籲俄羅斯當局配合國際刑事法院（ICC），調查是否於入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。

古特瑞斯表示，「我完全支持國際刑事法院，而且我呼籲俄羅斯聯邦接受並配合ICC調查。但當我們談到戰爭罪的時候，切莫忘記最糟糕的罪行就是戰爭本身」。

這是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，古特瑞斯首次造訪飽受戰火蹂躪的烏克蘭，他之後將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

●大基輔地區已發現1150具平民屍體

烏克蘭警方28日表示，俄羅斯入侵以來，大基輔地區已經找到1150具平民屍體，其中五到七成的屍體上可見槍傷彈痕。

大基輔地區警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）在上傳推特的影片中表示，其中在布查鎮（Bucha）發現的屍體數量最多。當地在俄軍撤離後，已尋獲數百具屍體。

俄羅斯否認入侵烏克蘭後鎖定平民攻擊，並稱對俄軍在占領期間處決布查鎮平民的指控是「駭人聽聞的捏造」，目的在詆毀俄軍。

●烏克蘭南部刻松區 5月1日起使用俄盧布

俄羅斯新聞社（RIA）28日報導，一名官員透露，烏克蘭南部刻松（Kherson）地區自5月1日起將開始使用俄羅斯盧布。

根據俄新社，來自刻松區的「軍政局」官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）表示，使用盧布的過渡期將達4個月，在這段期間烏克蘭的官方貨幣荷林夫納（hryvnia）也能流通。

●若干預對烏軍事行動 蒲亭揚言立即做出軍事回應

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）27日警告，若有任何國家干預莫斯科在烏克蘭的軍事行動，俄羅斯將立即做出軍事回應。

蒲亭對國會議員說：「如果任何人開始從外部干預目前的事件，對我們構成無法接受的戰略性威脅，他們應該知道我們將以迅雷不及掩耳的速度做出回應。」

蒲亭說，俄羅斯軍方將會毫不猶豫地使用最現代的武器。（譯者：戴雅真 /核稿：陳政一）1110429