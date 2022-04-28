德國會決議提供烏克蘭重武器 籲中國支持停火

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（中央社記者林育立柏林28日專電）德國國會今天通過決議，要求政府軍援烏克蘭重型武器，並呼籲中國改變支持戰爭的態度，主動支持俄烏停火。

德國執政的社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）與最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU），今天聯手在國會通過決議，強調為捍衛歐洲的和平和自由，要求政府繼續提供烏克蘭需要的軍備，包括重型武器和複雜系統。

決議中並支持德國政府交換武器的變通做法，由中東歐國家先供應烏克蘭士兵熟悉的前蘇聯和俄羅斯坦克，德國事後再補償這些國家西方的武器系統。

德國國會在決議中還要求政府向中國表達德國和歐盟的期待，放棄「支持戰爭」的態度，主動支持停火的努力。

德國國會並提醒中國，任何破壞西方對俄羅斯制裁的企圖、甚至供應武器給俄國，將導致經濟和針對個人的制裁。

自從俄軍2個月前侵略烏克蘭以來，德國改變長年來不出口武器到衝突地區的立場，援助烏克蘭大量的反坦克、防空飛彈及彈藥。

不過，德國以裝備吃緊和避免與俄軍直接發生衝突為由，遲遲不願軍援烏克蘭坦克等重武器，受到波蘭和波羅的海國家的批評。直到2天前德國才調整立場，同意提供烏克蘭獵豹（Gepard）防空戰車。

今天德國國會在朝野支持下，通過供應烏克蘭重武器的提案，將有助政府持續擴大對烏克蘭的軍援，減少國內的反對聲音。（編輯：高照芬）1110428