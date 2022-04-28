俄：遞武器給烏威脅歐洲安全 再遇襲將強硬回應

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，西方遞交武器給烏克蘭，令歐洲安全落入險境。它並指控美國和主要歐洲盟邦公然煽動烏國攻擊俄國，還威脅將對俄國領土受到任何進一步攻擊予以強硬軍事回應。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體記者表示：「不斷提供烏克蘭武器的趨勢，包括重型武器，這些行為威脅到歐洲大陸安全，激起不穩定性。」

他的發言，是回應英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天呼籲烏克蘭的盟邦「盡快提高」武器產量，包括戰車和飛機，來幫助基輔。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不斷懇求外界提供更重型火力，來協助抵擋俄羅斯在烏東的進攻；但盟邦卻小心翼翼，深怕捲入衝突後，可能演變為莫斯科與北大西洋公約組織（NATO）之間的直接軍事對抗。

另一方面，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天也告訴媒體記者：「在西方，他們公然呼籲基輔攻擊俄羅斯，包括利用從北約國家收到的武器。」「我建議你們不要進一步測試我們的耐心。」

路透社報導，俄羅斯2個月前開始侵略烏克蘭後，近日通報在與烏國接壤的邊境地區遭到烏軍連串攻擊。莫斯科曾警告，這類攻擊恐釀成情勢嚴重惡化。

烏克蘭並未直接承認是幕後主使者，僅表示這些事件是報復。但北約成員國英國說，烏國攻擊俄軍後勤具有正當性，點燃俄國怒火。

俄羅斯國防部26日表示，若這類攻擊持續，莫斯科將攻擊烏克蘭境內決策中心，包括俄方認為有西方顧問提供協助的地點。

沙卡洛娃今天說：「基輔和西方各政府應該嚴肅看待國防部的發言。進一步煽動烏克蘭攻擊俄羅斯領土，絕對將招致俄國的強硬回應。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110428