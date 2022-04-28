UN秘書長造訪基輔 呼籲俄配合國際刑事法院調查

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（中央社烏克蘭布查28日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天訪問基輔時呼籲俄羅斯當局配合國際刑事法院（ICC），調查是否於入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。

古特瑞斯表示，「我完全支持國際刑事法院，而且我呼籲俄羅斯聯邦接受並配合ICC調查。但當我們談到戰爭罪的時候，切莫忘記最糟糕的罪行就是戰爭本身」。

古特瑞斯造訪基輔近郊的布查鎮（Bucha）。俄軍撤退後，烏克蘭當局在布查鎮發現了數百具平民遺體。

古特瑞斯也走訪基輔西北郊城鎮博羅江卡（Borodyanka），這裡同樣有平民據稱遭到俄軍殺害。

古特瑞斯在當地軍人與政府首長陪同下，看到了遭俄軍摧毀的住宅建築。

古特瑞斯形容戰爭既「邪惡」又荒謬。「我想像我的家人就住在那些被摧毀又焦黑的房屋裡，想像我的孫子、孫女驚恐逃難。21世紀還有戰爭真是荒謬。戰爭真是邪惡。21世紀完全無法容忍還有戰爭存在。」

這是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，古特瑞斯首次造訪飽受戰火蹂躪的烏克蘭，他之後將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。（譯者：戴雅真 ）1110428